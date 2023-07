Riqui Puig, desde Los Ángeles: "Me dolió que Xavi no me dejara entrenar"

"Con el presidente era diferente. Veía futuro en mi y quería que me quedara", dice el ahora jugador del LA Galaxy.

Riqui Puig, ex futbolista del FC Barcelona y actualmente en Los Angeles Galaxy, asegur este lunes que Xavi Hernández no le permitía ni siquiera "entrenar" cuando estuvo a sus órdenes en el Camp Nou. El canterano azulgrana de 23 años hizo algunas declaraciones llamativas para los medios de comunicación en el Dignity Health Sports Park, y Goal las repasa a continuación.

En la MLS buscando minutos

"Ya llevo un año aquí. Es una ciudad impresionante, aquí el fútbol es diferente. Estoy cómodo en la ciudad. Hay mucho tráfico, pero me están cuidando mucho en este club. Vine aquí buscando minutos y confianza y la estoy teniendo".

Su nivel personal

"A nivel personal, estoy muy contento pero a nivel colectivo este año hemos tenido bajas como las de Chicharito y Martín Cáceres y nos está costando. Pero a nivel personal, en el partido de la Rose Bowl marqué el gol de la victoria y eso tiene repercusión; y la verdad que estoy contento. A nivel grupal tenemos que intentar entrar en playoff".

Salir tan joven de Europa

"Más yo, que toda la vida he estado en Barcelona y no me había movido. El cambio fue abismal, de un extremo a otro, pero es verdad que el míster me llamó, me contó la idea. La verdad que me encajaba la idea. En Barcelona no estaba cómodo, fuera del campo tampoco. Hubo cosas externas al fútbol que me hicieron tomar la decisión de salir. A nivel futbolístico es otra Liga y otro fútbol. LaLiga en España es la mejor del mundo y los compañeros son de los mejores del mundo. Pero cambias. La verdad es que vienes a otra idea pero estoy feliz aquí después de un año. De las decisiones que he tomado de mi corta carrera, es de las que estoy más orgulloso".

No estaba cómodo en el Barça

"No sé si diría injusto, pero tuve mala suerte en algunas cosas. Se cambió mucho de entrenador en tres años que estuve allí, hubo muchas salidas, el club estaba en un momento jodido... Creo que ahora el Barça, por cómo ficha, tiene la idea de hace años y ha empezado a ganar otra vez. Estuve en un tramo que no estaba muy cómodo dentro del club".

La tristeza a veces le invade

Creo que el momento, al ser joven, de la cantera, no era el mejor del club. Tal vez no tuve tantas oportunidades o continuidad y la verdad que a veces me pongo triste por ese tema, pero estoy muy feliz. Me tratan bien y tengo la confianza que necesitaba".

¿Su idea es hacer carrera aquí?

"Tengo dos años más de contrato, pero a final de año tal vez tome una decisión. Soy competitivo. Esta es Liga competitiva y lo será más con Messi, Busquets y Alba, pero tengo que mirar por mi futuro. Me sentaré con el Galaxy. Necesitamos un equipo competitivo porque vine a ganar títulos".

¿Tiene ganas de medirse a Messi?

"Sí. Y con Busi y Jordi Alba hablo cada semana. Poder jugar contra antiguos compañeros es una de las cosas que más ilusión me hacen, y mas con Busquets que me ayudó en el vestuario. En Miami se adaptarán bien y su familia va a estar bien allí".

Pensando en volver

"Para mi futuro y mi fútbol es una idea que tengo en la cabeza. Vine muy joven para formarme, coger experiencia, pero si tengo una oportunidad de ir a Europa no diría que no. Hablaría con el Galaxy. Estoy feliz y esta Liga tiene futuro pero también quiero competir, a ver qué pasa".

Oriol Romeu volvió al Barça, ¿volverá él?

"Oriol lleva muchos años fuera del club, yo sólo un año. La verdad que ahora volver no es lo que me estoy imaginando y pensando. Es el club del que soy desde pequeño e iba con mi padre al campo, pero ahora estoy con otras cosas en la cabeza. Eso sí, estoy muy feliz por Oriol. Compartí vestuario con él en la selección catalana y eso me hace estar muy feliz".

¿Cómo ve al Barça?

"Lo sigo muchísimo. Intento seguir todos los partidos y el club va mejorando económicamente. Eso se nota en los fichajes. La masa salarial va mejorando y estoy contento por el club porque se merece ganar títulos otra vez y competir en Europa. En los últimos años han tenido plantilla para hacer más cosas en Europa pero no han tenido la suerte".

Su relación con Xavi

"Fue él directamente antes de acabar la temporada. Nos sentamos y fue él quien me dijo que no contaba conmigo. Tal vez el presidente pensaba diferente porque él decía que yo era un jugador de futuro y que quería que me quedase, pero tampoco me iba a quedar en un club donde el entrenador no me quisiera. Es verdad que no hubo un buen trato cuando fui a entrenar en el sentido de que no me dejó entrenar las primeras semanas, cuando sí es verdad que si yo soy jugador de un equipo con contrato tengo que ejercer y no me puede prohibir entrenar. Eso es lo que me molestó más. Entonces rápidamente tomé una decisión y cambié y encontré una salida".

¿Le extraña que tuviese ese trato siendo usted de La Masia y él de La Masia?

"Sí. Y más porque Xavi llamó dos veces a mis padres para que fuera a Qatar, también para hacer una cosa con otro club. Había buena relación con mis padres. Son de Terrassa y uno de sus amigos son íntimos con nosotros. Lo que más me duele como jugador y como amigo que me pensaba que éramos con la familia de Xavi. No pude triunfar con él y eso pasa como jugador, pero sí que es verdad que, al no poder entrenar la primera semana de pretemporada, me molestó mucho y ya está".

Pero del Barcelona sigue siendo…

"Toda la vida. El sentimiento no va a cambiar nunca. Es verdad que ahora estoy muy lejos pero mi padre es socio, mi hermano es socio, yo también. Y eso no va a cambiar nunca. He estado en dos Champions…".