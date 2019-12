Riquelme: "Estos son los peores años de la historia de Boca"

El ídolo se mostró muy crítico de la dirigencia actual en cuanto a lo deportivo: "Las obras son importantes, pero también es importante ganar".

El raid mediático previo a las elecciones de Juan Román Riquelme lo llevó a un escenario poco habitual: el ídolo de Boca estuvo en Intrusos, en donde volvió a ser sumamente crítico de la gestión de Daniel Angelici al frente del club. "Estamos muy preocupados por nuestro club deportivamente. Creemos que estos últimos años fueron los peores años", expresó el candidato a vicepresidente segundo junto a Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini.

"¿Algunas vez pensaste que me ibas a alcanzar en Libertadores, Jorge (NdeR: Rial, el conductor del programa hincha de River)? Si yo te preguntaba, me hubieses dicho: 'no es imposible'. Si Flamengo no daba vuelta el resultado, hoy estaríamos seis a cinco", siguió el Diez. Y agregó: "Es importante que se inaugure un gimnasio, que pongan nuevas luces en la cancha y demás. Pero es importante ganar".