Rice: Les hablaré a mis hijos de Kane... Y lo que hace Messi es increíble

Declan Rice, centrocampista de Inglaterra, afirmó que era «inevitable» que su capitán, Harry Kane, recuperara su mejor nivel en grandes torneos. Añadió que algún día contará con orgullo a sus hijos que jugó junto al capitán de la selección.

Kane marcó dos goles en la última victoria de Inglaterra por 4-2 ante Croacia y empató el récord de Gary Lineker como máximo anotador inglés en Copas del Mundo, con 10 tantos.

Con 32 años, superará a David Beckham y quedará tercero en partidos con Inglaterra, con 116, cuando enfrente a Ghana en Foxborough el martes.

En una entrevista previa al partido, recogida por ESPN, Rice declaró: «Es uno de esos jugadores a los que, cuando crezcan, dirás a tus hijos: jugué con Harry Kane. Eso resume lo grande que es».

Además, añadió: «Me siento muy afortunado: es nuestro capitán y un ejemplo diario. No me sorprende su calidad, ya sea en los entrenamientos, con el Bayern o con Inglaterra». Es un honor jugar con él y me siento muy afortunado de compartir campo con un delantero así».

Rice también reveló que Kane habló con el grupo a primera hora para recordarles el historial reciente de Inglaterra en su segundo partido de los torneos por grupos.

Recordó que Inglaterra, tras ganar el primer partido en la Euro 2020, el Mundial 2022 y la Euro 2024, empató el segundo en cada torneo.

“Tenemos las mismas motivaciones, si no mayores, para querer ganar. Kane ya lo ha recordado: en los últimos torneos empatamos el segundo partido, y ahora saldremos al campo con todas nuestras fuerzas y preparados para darlo todo”.

Sobre el gran momento de Lionel Messi con Argentina, Rice concluyó: «¡Messi!... Lo que estamos viendo es excepcional, y lo que hace a su edad es increíble. Como aficionado y jugador, verlo jugar es un auténtico placer».