Ricardinho no se olvida de su pasado tecleño

El brasileño se perderá el juego de hoy por sanción.

Ricardo Ferreira será el gran ausente en el partido de hoy contra Santa Tecla al ver cartulina roja contra Sonsonate el pasado sábado en el Ana Mercedes Campos.

En una charla con EL GRÁFICO, Ricardinho expresó: “Queria poder ayudar a mi equipo, pero ni modo. Voy a esperar que los compañeros hagan un buen partido. No puedo olvidar a Santa Tecla, porque fue parte de mi vida. Pero ahora tengo en mi cabeza el poder defender a Metapán”.

Sobre Cristian Díaz, técnico de los periquitos, dijo que: “Con él (Díaz) no quiero hablar. No tengo ganas de hablar con él. Para mí no fue hombre. No me debe nada ni yo a él. Quiero que las cosas salgan bien para él, que sea feliz. Pero para ir a hablar con él, no”.