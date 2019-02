Ricardinho, en confianza con Isidro Metapán

El brasileño expresó su alegría de pertenecer al cuadro calero.

“La verdad me siento muy bien, muy felíz, la verdad no esperaba que las cosas iban a salir tan bien de manera rápida pero igual, Dios sabe de todas las cosas que me han pasado, es justo por todo lo que pasé, ha sido difícil toda esa etapa que pasé tras mi salida de Santa Tecla y ahora disfruto de mi trabajo y de la confianza de Isidro Metapán”, comentó Ricardinho en declaraciones al periódico “El Gráfico”.

Y terminó diciendo: “Pido en verdad que crezca la afición, que hayan más aficionados que nos sigan, que llenen el estadio y que nos alienten siempre, son el jugador 12 en Isidro Metapán y es importante que nos apoye; a todos nos gusta jugar con estadio lleno y le pido a los aficionados que lleguen más al estadio cuando jugamos en casa y que si es posible nos acompañen a los estadios cuando jugamos de visita”.