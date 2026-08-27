Se intensifican los acontecimientos en torno al delantero argentino Julián Álvarez, quien ha manifestado su deseo de abandonar las filas del Atlético de Madrid este verano.

Álvarez quiere fichar por el Barcelona y jugar bajo la dirección del entrenador Hansi Flick, pero el gigante madrileño se niega, por todos los medios, a vender al jugador al conjunto blaugrana.

El diario "Mundo Deportivo" ha informado de que Álvarez estudia aceptar la oferta del Arsenal y regresar de nuevo a la Premier League, tras la obstinación del Atleti en no venderlo al Barcelona.

Y añadió: "Álvarez estudia la opción de jugar en el Arsenal, aunque en un principio no deseaba regresar a Inglaterra por motivos familiares".

Jugar en el Arsenal se ha convertido en la única opción para que Álvarez abandone el Atlético de Madrid, que se niega a vender al jugador al Barcelona.

El jugador argentino se había ausentado de los entrenamientos del equipo madrileño ayer miércoles debido a una indisposición, según anunció el club, algo que también sucedió el día anterior.

Los servicios médicos del Atlético de Madrid siguen en contacto con el jugador con el fin de que regrese a los entrenamientos con el grupo lo antes posible, dada la necesidad que tiene el equipo de sus servicios.

Sin embargo, la ausencia del jugador durante los dos últimos días ya no se contempla como una simple indisposición, pues todos son conscientes de que la situación es más complicada que eso.

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