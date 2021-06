Mucho más que un adiós: ¿cuánto le cuesta a Boca la salida de Tevez?

El Apache aseguró que su paso por el Xeneize está terminado y el club pierde a mucho más que a un ídolo: fue uno de los mejores del ciclo Russo.

Carlos Tevez dijo adiós y, esta vez, fue de manera definitiva. Aunque no aseguró si se retirará o no, lo que quedó claro es que su futuro, al menos como jugador, no estará ligado a Boca. Y si bien este desenlace era esperable, su decisión no deja de causar un cimbronazo en Brandsen 805. Es que el Xeneize no pierde solo a su último ídolo, sino a uno de los mejores futbolistas del ciclo de Miguel Ángel Russo.

La salida del Apache es la quinta baja confirmada en menos de una semana. Mauro Zárate, Julio Buffarini, Leo Jara y Franco Soldano son los otros que ya armaron las valijas y la situación es cada vez más preocupante, ya que, a primer golpe de vista, el plantel se queda prácticamente sin delanteros. Y si bien es cierto que los aportes de Zárate y Soldano no han estado entre lo más destacado, no dejan de ser opciones con las que contaba el entrenador y que ya no tendrá más. Además, ya están los cinco cupos que deberá reemplazar el club en la lista de buena fe para enfrentar a Atlético Mineiro en la Copa Libertadores. Cualquiera que se vaya a partir de ahora, significará un futbolista menos.

Abrazados: Así se fueron Carlos Tevez y Juan Román Riquelme luego de la conferencia. pic.twitter.com/1WUvLQDqRz — Goal Argentina (@GoalArgentina) June 4, 2021

Pero hay más. Carlitos tuvo palabras de reconocimiento para Russo en su despedida, el DT que lo levantó tras casi dos años de ser suplente y lo volvió a convertir en figura. El ciclo de Miguel lleva 52 partidos desde su regreso a inicios de 2020, de los cuales el '10' participó de 41, 36 de ellos como titular, y anotó 15 goles, siendo el máximo artillero de esta etapa. ¿Los otros? Villa, con 12; Salvio, que sigue lesionado, con 11; Ábila, en Estados Unidos, con nueve; y Cardona con seis. El 1-0 a Gimnasia que valió el título de la Superliga 2019/20, el 1-0 a Inter en Brasil, en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2020, y el 1-0 a River en la Copa de la Liga Profesional, entre los más destacados. Todos importantes. Un detalle: su media goleadora fue de 0,37, un poquito por encima de su media total en la institución (0,34). También llegó a dar seis asistencias.

Su jerarquía, por supuesto, será irremplazable. Y aunque su nivel, para muchos, no haya sido el esperado, los números muestran otra realidad: la que indica que Boca no va a extrañar solo al emblema, sino también al jugador.