Resumen del Atlético de Madrid vs. Sevilla de La Liga 2023-2024: vídeos, goles y estadísticas

Llorente, con ayuda de Ramos, marca el único gol ante el Sevilla para que el Atlético de Madrid siga en la pelea por el título.

Victoria del Atlético de Madrid. Un solitario gol de Marcos Llorente nada más salir de vestuarios en la reanudación del juego derrota al Sevilla (1-0) y suaviza el impacto de la llegada de Quique Sánchez Flores al banquillo. En inferioridad numérica de nuevo, lo que provocó un pequeño desaire público de Griezmann hacia Simeone al prescindir de él para reforzarse atrás con el regreso de Reinildo Mandava, los rojiblancos resistieron al plan B del hispalense, que reforzó su apuesta metiendo a En-Nesyri con el marcador en contra. La escasa calidad de los centros del conjunto de Nervión no hicieron temblar al equipo local, que despide el año 2023 recortando distancias con Girona y Real Madrid.

Los colchoneros se vuelven a aliar con el 'unocerismo' para ganar un partido en el que las fuerzas flaquearon durante más de media hora de juego. Con el tanto de Marcos Llorente, el Atlético de Madrid ha vuelto a dar un paso atrás, montando un bloque bajo y hundiéndose atrás, cerca de los dominios de Jan Oblak. La expulsión de Caglar Soyuncu, solo cuatro minutos después de entrar al campo, obligó a los rojiblancos a meterse aún más atrás, gestionando en esta ocasión mejor su renta.



El plan B de Quique Sánchez Flores no llegó a tiempo para marcharse de San Blas-Canillejas puntuando. La entrada de En-Nesyri y la superioridad numérica le trasladó a posiciones más altas del campo, coincidiendo también con un Ocampos que fue perdiendo gas con el paso de los minutos. El Sevilla no encontró las vías hacia el gol y lo intentó con Januzaj, buscando emular lo que Bordalás hizo con Greenwod hace unos días para volver loco a los carriles del rival. El belga saltó al campo para cargar el área pero la calidad de sus centros, así como la de sus compañeros, no alimentó a las jugadores referenciados dentro del área, a donde se sumó un Sergio Ramos buscando la heróica.



El triunfo sirve al Atlético de Madrid para escalar hasta la tercera posición, empatando a puntos con el Barcelona y recortando a siete su distancia con el Real Madrid y con el Girona. El Sevilla, que presenta brotes verdes, despide con amargor el año 2023, a tan solo tres puntos de los puestos de descenso.

