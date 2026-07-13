Resultados de las pruebas... ¿Ha sufrido Courtois una lesión grave?

El belga Thibaut Courtois se sometió este lunes a pruebas médicas en Valdebebas para evaluar la lesión que le obligó a abandonar el partido de cuartos de final del Mundial contra España.

Según el diario español «Marca», los resultados son tranquilizadores: las pruebas descartaron lesiones graves y confirmaron que fue una falsa alarma.

El portero se lastimó el viernes en Los Ángeles tras varias paradas espectaculares; cayó al suelo con dolor muscular en la pierna cuando el marcador estaba 1-1 y pidió el cambio a 20 minutos del final.

Sen Laminz le reemplazó poco antes del gol que clasificó a España, y las imágenes de Courtois abandonando el campo entre lágrimas incrementaron la preocupación, tanto por su evidente dolor como porque la lesión ocurrió en la misma zona que ya le había dado problemas meses atrás.

El miedo no era infundado: en marzo sufrió una lesión en el recto femoral que lo marginó varias semanas en la recta final de la temporada y le hizo perderse partidos clave de la Liga de Campeones.

Por eso se temió una recaída que afectara a su inicio de temporada, aunque el diagnóstico de este lunes ha descartado esa posibilidad.

Tras recibir el alta del cuerpo técnico, Courtois reanudará sus vacaciones y se incorporará a los entrenamientos del Real Madrid a finales de julio, según el calendario gradual para el regreso de los internacionales, sin que afecte a la fecha de su vuelta ni a los planes de José Mourinho para la portería.