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Respiro económico para el Barcelona gracias al Manchester City

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El FC Barcelona se benefició del traspaso de Nico González, del Manchester City al Newcastle, en una operación cuyo valor podría alcanzar los 56 millones de euros, además de 4,6 millones de euros en variables.

El diario "Sport" señaló que el Barcelona obtendrá un rédito económico gracias al programa de solidaridad de la FIFA, que establece la distribución del 5% de los derechos de formación del jugador.

Este mecanismo se aplica a los clubes que contribuyeron a la formación del jugador entre los 12 y los 23 años. 

Nico González, de 24 años, estuvo durante ese periodo en el Barcelona, antes de marcharse cedido al Valencia y, posteriormente, partir de forma definitiva al Oporto.

Según el diario portugués O Jogo, el Barcelona recibirá 1,9 millones de euros, frente a los 560.000 euros para el Oporto y los 280.000 euros para el Valencia. 

Desde su salida del Barcelona, Nico González ha reportado 25,4 millones de euros al club catalán, de los cuales 8,5 millones de euros corresponden al valor de su traspaso inicial al Oporto, 15 millones de euros que el Barcelona obtuvo de su fichaje por el Manchester City y, ahora, 1,9 millones de euros adicionales por los derechos del programa de solidaridad.

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