Reportero de Azteca Deportes, otro que contrae coronavirus

El periodista lleva desde marzo del 2016 trabajando con la compañía mediática del Ajusco.

El coronavirus ha llegado a todos los países y ámbitos, como lo es el del periodismo deportivo mexicano. Además de Alex Blanco, Carlos Hernández, corresponsal de TV Azteca Deportes en Europa, también se contagió.

“Estoy siguiendo con mucho ánimo y con total responsabilidad para estar de vuelta pronto haciendo lo que más me gusta. Hay que seguir un tratamiento muy específico. La publicación no es con otros fines más que diciendo que no es ninguna broma", señaló a través de su cuenta de Twitter.

Carlos radica en Madrid, , el lugar más afectado de dicho país con 27 mil 509 casos y 3 mil 603 muertos hasta el 31 de marzo. El talento a cuadro cubre a los mexicanos en el Viejo Continente y también certámenes de esos lares como la UEFA .