René van der Gijp: «Está muy afectado, ha perdido a un amigo»

Kees Jansma está muy molesto por los acontecimientos en la selección de Curaçao, reveló René van der Gijp. El exjefe de prensa de la selección holandesa renunció el mes pasado tras el regreso de Dick Advocaat como técnico y la salida de Fred Rutten.

El caos empezó cuando Advocaat renunció por motivos personales, fue reemplazado por Rutten, pero semanas después regresó al cargo. Rutten se marchó al ver que ya no tenía futuro, y Jansma renunció poco después como jefe de prensa.

Jansma aclaró que su malestar no era por elegir a Advocaat o a Rutten, sino por la forma en que se gestionó el cambio. «No se trata de elegir entre uno u otro, sino de cómo se gestionó todo», explicó. «Primero renunció Dick Advocaat, lo cual fue triste. Luego, cuando las cosas mejoraban, el siguiente tuvo que irse. Eso no me parece justo; es ir demasiado lejos».

Este jueves, en el programa «Vandaag Inside Oranje», Van der Gijp reveló que Jansma sigue muy afectado. «Cené con Kees y noté que está muy afectado, sobre todo por lo ocurrido», afirmó el exfutbolista.

«Consideraba a Dick un verdadero amigo. Ahora eso se ha acabado. Kees cree que no ha actuado bien. Lo ha vivido todo y ha visto todos los mensajes, pero le parece terrible que haya pasado esto».

«Se llevaban muy bien. Siempre era muy agradable estar con ellos». Precisamente por eso, la ruptura afecta tanto al septuagenario Jansma.

Johan Derksen comprende la decisión de Jansma de dejar su cargo y afirma: «Creo que Kees lo ha resuelto de forma muy correcta».