René van der Gijp critica las declaraciones de Cody Gakpo: «Simplemente cállate»

René van der Gijp y Johan Derksen criticaron en «Vandaag Inside Oranje» la comparecencia de Cody Gakpo ante los medios. El extremo respaldó el miércoles en rueda de prensa las decisiones del seleccionador Ronald Koeman, lo que sorprendió a ambos.

Derksen critica que Koeman “echó a perder” el partido contra Japón con cambios “descabellados”. Sin embargo, el internacional neerlandés no comparte esa opinión.

«Le apoyamos y creemos que hace lo mejor para el equipo», afirmó Gakpo en la rueda de prensa previa al partido contra Suecia del sábado. Derksen no entiende esa declaración.

«Me gusta que los jugadores apoyen al entrenador, pero esta tarde leí una entrevista a Gakpo en la que decía que el grupo respaldaba los cambios.

«Entonces es mejor que se calle», añade Van der Gijp, con lo que Derksen está de acuerdo. Derksen cree que Virgil van Dijk, capitán de Holanda, debe asumir un papel relevante al respecto.

«Un capitán así podría decir de vez en cuando —él tampoco suele decir nada— que están totalmente en desacuerdo con los cambios del entrenador», concluye Derksen.

Van der Gijp recuerda la Eurocopa 2004, cuando Dick Advocaat reemplazó a Arjen Robben por Paul Bosvelt, otro cambio muy criticado.

«Hasta a Advocaat se lo echaron en cara en Portugal, por parte de los Robben de este mundo. Hay que callarse. No vas a decir que, como grupo de jugadores, estabais totalmente de acuerdo con ello. Eso no es cierto».