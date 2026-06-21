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Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Renard registra el peor inicio de Túnez en 66 años

Túnez vs Japan
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H. Renard
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Renard no logró enderezar la situación rápidamente

Este domingo, en la segunda jornada del Mundial 2026, Túnez cayó 4-0 ante Japón. El equipo asiático fue superior y dejó a los tunecinos sin opciones.

Además, el partido marcó un récord histórico indeseado para el seleccionador francés de las Águilas de Cartago, Hervé Renard.

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Renard se convirtió en el primer técnico de Túnez que pierde por cuatro goles en su debut desde que Milan Krstić cayera 5-1 ante Yugoslavia en 1960.

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Además, sigue la racha negativa de los cambios de técnico en el Mundial: ningún entrenador debutante tras un cese durante el torneo ha ganado su primer partido.

Es el quinto caso en su tipo: tres empates y dos derrotas, según «stats foot».

Tras perder 3-0 ante Japón, las «Águilas de Cartago» quedaron eliminadas del Mundial 2026 antes de jugar la tercera jornada contra Países Bajos.


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