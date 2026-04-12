¡Remontada espectacular de Sinner, que derriba el mito de Alcaraz en tierra batida!

La victoria de Yannick Sinner en la tierra batida de Montecarlo le aupó al número uno de la ATP y rompió el dominio de Carlos Alcaraz.

Remontada histórica

En un duelo de dos horas y 15 minutos, el italiano mostró su versión más completa y remontó ante el rey de la arcilla.

El italiano se llevó los dos sets por 7-6 y 6-3, en un duelo de ritmo controlado y fuerza física, y se proclamó nuevo rey de la tierra batida.

Vuelta a la cima

Gracias a este triunfo, el lunes recuperará el número uno. «Volver al primer puesto significa mucho, pero lo más importante es haber ganado al fin un gran título en tierra batida», afirmó.

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Con esta victoria, Siner apunta ahora a los torneos de Madrid, Roma y Roland Garros, buscando resarcirse del tropiezo del año pasado en París.

Récords y racha de victorias

Sinner aprovechó el retroceso de Alcaraz, que defendía 4330 puntos, para acumular 17 victorias consecutivas esta temporada y tres títulos seguidos en Indian Wells, Miami y Montecarlo), 22 triunfos seguidos en Masters 1000 y 4 títulos consecutivos en esta categoría, incluido París 2025 y los tres últimos torneos.

Esta racha acaba con las dudas que rodeaban al italiano a principios de año y confirma su dominio actual en el tenis mundial.