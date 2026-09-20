¿Recuperará la confianza de Flick? La crisis del Barcelona da un salvavidas a Koundé

El FC Barcelona atraviesa una etapa positiva bajo la dirección de su entrenador alemán Hansi Flick, ya que el equipo comenzó la temporada con paso firme y le acompañan los buenos resultados junto a una creciente asimilación del estilo del técnico por parte de los jugadores. Sin embargo, el defensa francés Jules Koundé ha quedado fuera de los planes de titularidad en las últimas semanas, hasta el punto de disputar tres partidos consecutivos sin jugar un solo minuto.

Según el diario español "Sport", el jugador francés no participó en los enfrentamientos ante el Levante, el Racing y el Sevilla, una situación que llamó la atención especialmente en el último partido, cuando Koundé regresó al estadio "Sánchez-Pizjuán", donde dejó una huella destacada durante sus años en el Sevilla. Y a pesar del caluroso recibimiento de la afición, el defensa siguió el encuentro desde el banquillo en una noche especial frente a su antiguo equipo.

La situación de Koundé adquiere una importancia deportiva creciente al margen del aspecto emocional, ya que solo ha sido titular en dos de los primeros ocho enfrentamientos de la temporada, y su papel en la posición de lateral derecho ha retrocedido ante la irrupción del joven Xavi Espart y el gran nivel que ofrece Eric García en esa posición.

Actualmente surge una nueva oportunidad para el internacional francés de cambiar su situación de participación, ya que la lesión del defensa danés Andreas Christensen ha cambiado el panorama en la línea defensiva, después de que se ganara la admiración de Flick como compañero de Pau Cubarsí, dejando su ausencia en las próximas semanas al técnico alemán con menos opciones para completar la línea de atrás.

Koundé puede aprovechar estas circunstancias para volver a participar en una posición que conoce bien, donde vuelve a destacar la ventaja de su versatilidad táctica en beneficio del equipo. Y a pesar de que Flick ha contado con el francés fundamentalmente como lateral desde el comienzo de la temporada pasada, la escasez numérica en la profundidad de la defensa podría llevar al técnico a devolverlo al puesto de central.

Koundé solo ha disputado diez minutos en la posición de central durante los cinco partidos en los que ha participado esta temporada, aunque la lesión de Christensen podría cambiar estos planes.

El defensa francés fue el único jugador del Barcelona que realizó entrenamientos tras el partido ante el Sevilla, a pesar de no haber disputado ni un minuto, consciente de la necesidad de esforzarse de nuevo para recuperar la confianza del entrenador.

El Barcelona necesita elementos disponibles en la defensa, lo que brinda a Koundé una oportunidad propicia para recuperar su lugar y alternar entre la posición de lateral y la de central para ofrecer una solución fiable a Flick durante todo el periodo de ausencia del jugador danés, de modo que la decisión vuelva a estar en sus manos.

El próximo parón internacional ofrece una oportunidad adicional al jugador para recuperar la sensación de los partidos, tras su convocatoria con la selección de Francia para disputar cuatro partidos amistosos y recuperar el ritmo de competición y la sensación de su papel destacado, ya que los enfrentamientos ante Turquía, Bélgica, Italia y de nuevo Bélgica serán sus próximas pruebas con la selección.



Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"