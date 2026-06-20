La FIFA designó un equipo arbitral árabe para el partido Portugal-Uzbekistán del martes, en la segunda jornada del Grupo 11 de la Copa del Mundo 2026.

El árbitro marroquí Jalal Jaid dirigirá el encuentro, asistido por sus compatriotas Zakaria Brinsi y Mostafa Akarkad. El sudafricano Tom Abongil será cuarto árbitro, con Zakheli Siwela como asistente.

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Este mismo equipo arbitró el Alemania-Curazao de la primera jornada (7-1).

El martes se medirán Portugal y Uzbekistán en Houston, y los “Marineros” buscan recuperarse tras el empate 1-1 con Congo.

Mientras tanto, Uzbekistán busca mantener vivas sus opciones de avanzar tras perder 3-1 con Colombia.