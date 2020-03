Rebaja salarial divide al fútbol chileno

Unión Española se transformó en el primer club nacional en recortar sueldos y el Sifup lo tildó de "inaceptable". Advierten de posibles denuncias.

En medio de la crisis que vive el mundo a causa del Covid-19, una serie de clubes han tenido que tomar decisiones para mantenerse económicamente. Es el caso del , que anunció -por intermedio de su capitán, Lionel Messi- la rebaja del sueldo (de un 70%) para paliar los efectos terribles de la pandemia.

Y en , el primer equipo en implementar el recorte salarial es . Fue el propio gerente general del club hispano, Luis Baquedano, quien anunció la reducción en las remuneraciones, la que involucra a los jugadores del primer equipo, el cuerpo técnico que encabeza Ronald Fuentes y los funcionarios. Eso sí, advirtió que la diferencia será repuesta cuando todo vuelva a la normalidad.

"Fue una determinación del club de hacer un descuento de cinco días, que tiene que ver con la cuarentena total que tiene el estadio. Es un tema complejo. Si me preguntas cómo lo recibieron (los jugadores), por supuesto que a nadie le acomoda. Todos estamos bajando. Pero esto no es nada comparado con lo que viene, comparado con lo que está ocurriendo en el país. Entonces uno tiene que tener cierta conciencia. Qué nos interesa más, ¿recibir el 100% del sueldo hoy y nada el próximo mes o el subsiguiente? Hemos tratado de consensuar", señaló el directivo en diálogo con El Mercurio.

Ante esta situación, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), emitió un comunicado tildando de "inaceptable" la medida y advierten de posibles denuncias.

"Sin sustento legal, tampoco ético, nos parece inaceptable que Unión Española anuncie la rebaja en las remuneraciones de sus jugadores correspondientes a marzo, ya que el plantel ha seguido trabajando mediante instrucciones y pautas al pie de la letra. Si acuerdan la devolución de ese dinero más adelante, es deber del club dejarlo por escrito, de lo contrario exigiremos sanción por no cumplimiento de obligaciones", escribieron desde su cuenta oficial de Twitter.

Al respecto, Baquedano le contestó al sindicato gremial que lidera Gamadiel García: "Me tiene absoluta y completamente sin cuidado lo que opine el Sifup, no están a la altura de lo que está ocurriendo en el país. Nosotros vamos a hacer todo lo que legalmente tenemos que hacer para salvaguardar el club y por lo tanto lo que opine el sindicato es un tema que solamente le compete a sus asociados y a nosotros no".



Y avisó: "Vamos a hacer los descuentos y cuando la situación se normalice, el club va a reembolsar lo que ha descontado. Esto es algo transitorio, no es una bajada de sueldo per se. Vamos a ver qué hacemos más adelante", cerró.

Cabe recordar que en este momento el Campeonato Nacional está suspendido indefinidamente y las proyecciones más positivas apuntan a un reinicio en mayo. En ese sentido, los otros equipos no se cierran a seguir en la línea del conjunto hispano. Incluso esto podría influir en el contrato de Reinaldo Rueda en La Roja.

"Congelar o suspender el contrato (de Rueda) es un tema que no hemos visto, no hemos tocado, pero creo que tendremos que tocarlo cuando corresponda, como lo está haciendo todo el mundo, por este tema (del coronavirus). Lo de Tabárez es un precedente. Cuando se analice y se tome alguna decisión se comunicará", aseguró Arturo Aguayo, tesorero de Quilín, al citado medio.