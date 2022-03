Real Madrid vs. PSG: una remontada generacional

Desde que era un niño siempre me han contado las míticas remontadas del Real Madrid en el Bernabéu en competición europea. Aquellos años 80 en los que los Juanito, Santillana, Míchel, Butragueño y compañía dejaron su sello en la historia madridista no solo a nivel de títulos y de hazañas, si no a nivel de leyenda. No se ganaban partidos, se ganaban historias y anécdotas. "Yo estuve el día del Anderlecht, yo vi la remontada ante el Inter, yo vi la goleada al Borussia..." y algunas más.

#UCL Ahora sí se cae el Bernabéu. Se rinde a Benzema, que acaba de firmar un hat-trick inolvidable. El Madrid tiene la eliminatoria en sus manos. Nadie en el PSG lo puede creer. pic.twitter.com/Rn7s2T3SQN — GOAL España (@GoalEspana) March 9, 2022

Esas remontadas, junto a la impresionante colección de trofeos que el Real Madrid tiene en sus vitrinas, son las que hacen del equipo madridista el conjunto más temido y más respetado. Da igual si tienen o no el mejor equipo, en un sorteo de Champions, al que no quieres es al Real Madrid. ¿Por qué? Por cosas como las de anoche.

En el momento en que Donnarumma comete un error en toda la eliminatoria y Benzema hace el 1-1, en ese momento todo aficionado al fútbol piensa lo mismo: esto lo gana el Madrid. Nadie duda. Y eso no se gana con grandes jugadores, eso lo genera un espíritu de lucha y una historia que solo tiene el Real Madrid. Por eso el Bernabéu es temido. No es un factor más, es un factor absolutamente decisivo en este contexto.

Ayer el ambiente desde el principio pintaba al de una noche muy grande. La pandemia había forzado a los aficionados a vivir los últimos grandes duelos desde casa y por ello era aun más especial. En la Plaza de los Sagrados Corazones no cabía un alma. El Madrid había sido arrollado en la ida pero en ese momento nadie dudaba del equipo. Se creía en la mística del Bernabéu como si fuera algo córporeo.

Durante la primera mitad, la sensación fue de volver a la realidad: el Madrid lo intentaba, corría, presionaba, pero el PSG era mejor y tenía al mejor jugador del mundo: Kylian Mbappé. En el descanso, comentábamos posibles soluciones y la entrada de Camavinga y Rodrygo era la que parecía más lógica para darle otro aire al equipo.

Como si Ancelotti hubiera escuchado a su afición, los dos jóvenes salieron y, coincidiendo con el 1-1, el partido dio un vuelco absoluto. El Bernabéu jugó su papel y los jugadores no decepcionaron brindando a una nueva generación de madridistas la posibilidad de levantar la mano en el futuro y decir "eh, yo estuve en la remontada ante el PSG de 2022".

Será una noche larga en Madrid. Nadie va a dormir.



📹 @JBirlanga pic.twitter.com/DnEYFfYY6B — GOAL España (@GoalEspana) March 9, 2022

Al acabar el partido, la adrenalina hizo que jugadores y aficionados celebrasen la victoria casi como si de un título se tratara. Nadie quería irse a casa pese a ser miércoles y a que, la gran mayoría, debían madrugar para ir a trabajar. Luka Modric emocionó a la afición blanca señalándose la camiseta y el escudo y festejando la victoria con una felicidad inmensa. "Vaya noche has vivido, ¿eh?", le pregunté a un niño de apenas cuatro o cinco años. "Su primera noche en Champions, ha venido a varios de Liga, pero este era su primero en Champions", decía su padre. "Qué diferente, ¿verdad?", le dijimos. "Sí", contestó el niño con una sonrisa de oreja a oreja.

En el futuro, tanto yo como otros de mi generación, no tendremos que ser meros espectadores cuando se hablen de remontadas históricas del Bernabéu. Ahora podremos aportar nuestro granito de arena. Es una remontada que mantiene viva la leyenda.