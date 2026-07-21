¿Real Madrid?... Matheus a Ulisses: esta es tu verdadera posición

La leyenda del fútbol alemán Lothar Matthäus pronosticó la continuidad del francés Michael Olise en el Bayern Múnich, pese a los informes que lo vincularon con un traspaso al Real Madrid, y aseguró que el club bávaro sigue construyendo un equipo capaz de competir y no planea desprenderse de una de sus figuras más destacadas.

Matthäus afirmó en declaraciones a la cadena "Sky" que el Bayern Múnich va por el buen camino en cuanto al refuerzo de su plantilla, y añadió: "El club quiere lograr el éxito, y ya ha cerrado dos fichajes excelentes, y estoy convencido de que sus planes aún no han terminado".

Matthäus habló sobre el rol técnico de Olise, aclarando que el jugador participó con la selección de Francia en la posición de organizador de juego durante la Copa del Mundo 2026, pero que esa posición registra una gran competencia dentro del Bayern, según el diario Bild.

Y agregó: "Olise jugó en la posición de 10 con la selección francesa, pero el Bayern ya cuenta con dos o tres jugadores en esa posición. También puede jugar como delantero si es necesario, y ya lo ha hecho con el Bayern".

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Y matizó: "Creo que se siente más cómodo en su posición real, en la banda derecha, y allí ha ofrecido mejores niveles con el Bayern en comparación con lo que ofreció como delantero con Francia durante la Copa del Mundo".

Las declaraciones de Matthäus llegan en medio de informes de prensa franceses que aseguraron que Olise manifestó durante la Copa del Mundo su deseo de fichar por el Real Madrid, y habló con varios jugadores del club merengue, entre ellos Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, para preguntar por el ambiente dentro del equipo.

Pese a esas noticias, los informes apuntan a que el Bayern Múnich no tiene intención de renunciar al jugador, que tiene contrato hasta el verano de 2029, y lo considera uno de los pilares fundamentales de su proyecto para las próximas temporadas.

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