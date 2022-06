Real Madrid: Difícil salida para Mariano

Aunque el jugador está dispuesto a buscar una salida, sus altas pretensiones económicas complican que encuentre destino.

Por Jorge C. Picón - En el apartado de salidas del Real Madrid, Mariano es uno de los protagonistas. El delantero lleva varios mercados en el escaparate, pero nunca se han dado las condiciones para encontrarle un destino. Así lo aseguraba David Aranda, uno de sus agentes, en Bernabéu Digital, añadiendo que este verano volverán a buscarle un nuevo equipo. "La intención del jugador es salir, como en los últimos tres años, siempre y cuando haya una opción que le satisfaga. Y en esa situación estamos, en intentar buscar un equipo que le guste", explicaba el representante.

Lo cierto es que ha habido reuniones en las últimas semanas con diferentes equipos que se han interesado por el hispano-dominicano. El Madrid le ha dado libertad para escuchar ofertas y está dispuesto a negociar con quien venga a por él. Sin embargo, no es todo tan sencillo y es que Mariano y su entorno siguen pidiendo unas condiciones económicas muy altas que de momento han sido la traba principal de su salida. No solo respecto al salario (cabe recordar que actualmente percibe algo menos de cinco millones de euros netos por temporada) si no también en lo que a primas se refiere. Ahora mismo, su salida se antoja muy complicada.

El Fenerbahçe aprieta

Desde Turquía aseguran que el Fenerbahce es el equipo que más fuerte está dispuesto a apostar por el delantero. Según las últimas informaciones, el conjunto otomano ha subido su oferta y le ofrece un salario por encima de los cinco millones. Antes, por el camino, se han quedado por el camino otros clubes como Getafe, Sevilla o Rayo Vallecano, entre otros. Este último equipo ya estuvo cerca de llevárselo el verano pasado en calidad de cedido, pero no se concretó.

Mariano lleva desde que llegó en 2018 siendo una opción poco utilizada por los diferentes entrenadores que ha tenido. Esta temporada apenas ha jugado 11 partidos (397 minutos) en los que ha marcado un gol y ha dado una asistencia. El curso que viene, con el regreso de Borja Mayoral, quien apunta a ser en este momento suplente de Benzema, parte como tercera alternativa en la rotación de delanteros. Una situación que quiere solucionar este verano, pero que podría esperar hasta 2023 para una resolución final.