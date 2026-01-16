Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Alice Kopp

RB Leipzig vs. Bayern Múnich, Bundesliga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Bundesliga entre RB Leipzig y Bayern Múnich, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

En la Bundesliga se llevan a cabo los partidos de la jornada 18. RB Leipzig se enfrentará el sábado 17 de enero al FC Bayern München. El inicio del partido estelar será a las 18:30 horas (tiempo de España).

El Red Bull Arena será el escenario del enfrentamiento entre los sajones y los bávaros. RB Leipzig y el FC Bayern Múnich tienen después de 16 y 17 partidos de campeonato 32 y 47 puntos, respectivamente.

GOAL te muestra en este artículo dónde puedes seguir al FC Bayern Múnich contra RB Leipzig en VIVO por STREAMING y en TV.

Cómo ver RB Leipzig vs Bayern Múnich, Bundesliga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
FuboVer aquí
DAZNVer aquí

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN App y Fubo Sports.

Hora de inicio del partido RB Leipzig vs Bayern Múnich

El partido se disputa este sábado 17 de enero a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Red Bull Arena.

  • México: 11:30 horas
  • Argentina: 14:30 horas
  • Estados Unidos: 12:30 horas (tiempo del este)

RB Leipzig vs. Bayern Múnich: Alineaciones

RB Leipzig contra Bayern Múnich alineaciones probables

RB LeipzigHome team crest

4-3-3

Formación

4-2-3-1

Home team crestFCB
1
P. Gulacsi
23
C. Lukeba
4
W. Orban
22
D. Raum
17
R. Baku
14
C. Baumgartner
24
X. Schlager
13
N. Seiwald
7
A. Nusa
40
R. Cruz
49
Y. Diomande
1
M. Neuer
4
J. Tah
22
R. Guerreiro
21
H. Ito
2
D. Upamecano
14
L. Diaz
6
J. Kimmich
7
S. Gnabry
17
M. Olise
45
A. Pavlovic
9
H. Kane

4-2-3-1

FCBAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • O. Werner

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • V. Kompany

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias sobre RB Leipzig

RB Leipzig disputó su primer partido de campeonato este año el miércoles y derrotó al SC Freiburg por 2-0. Con esta victoria, los sajones volvieron al camino del triunfo tras dos derrotas por 1-3 ante el Union Berlín y contra el Bayer Leverkusen.

Noticias sobre el Bayern Múnich

El FC Bayern Múnich también obtuvo su tercera victoria consecutiva el miércoles con un 3-1 en Colonia. Además, el líder solo dejó puntos en los últimos siete partidos de la Bundesliga con un 2-2 contra el Mainz.

Formulario

RBL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
13/7
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

FCB
-Formulario

Gol marcado (encajado)
22/4
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Estadísticas enfrentamientos directos

RBL

Últimos partidos

FCB

0

Victorias

2

Empates

3

Victorias

7

Goles marcados

18
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
4/5

RB Leipzig vs. Bayern Múnich: Las tablas

