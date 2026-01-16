RB Leipzig vs. Bayern Múnich, Bundesliga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

En la Bundesliga se llevan a cabo los partidos de la jornada 18. RB Leipzig se enfrentará el sábado 17 de enero al FC Bayern München. El inicio del partido estelar será a las 18:30 horas (tiempo de España).

El Red Bull Arena será el escenario del enfrentamiento entre los sajones y los bávaros. RB Leipzig y el FC Bayern Múnich tienen después de 16 y 17 partidos de campeonato 32 y 47 puntos, respectivamente.

GOAL te muestra en este artículo dónde puedes seguir al FC Bayern Múnich contra RB Leipzig en VIVO por STREAMING y en TV.

Cómo ver RB Leipzig vs Bayern Múnich, Bundesliga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN App y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con una VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para streaming de deportes.

Evita las restricciones geográficas con una Red Privada VirtualObtener NordVPN

Hora de inicio del partido RB Leipzig vs Bayern Múnich

Bundesliga - Bundesliga Red Bull Arena Leipzig

El partido se disputa este sábado 17 de enero a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Red Bull Arena.

México: 11:30 horas

Argentina: 14:30 horas

Estados Unidos: 12:30 horas (tiempo del este)

RB Leipzig vs. Bayern Múnich: Alineaciones

Noticias sobre RB Leipzig

RB Leipzig disputó su primer partido de campeonato este año el miércoles y derrotó al SC Freiburg por 2-0. Con esta victoria, los sajones volvieron al camino del triunfo tras dos derrotas por 1-3 ante el Union Berlín y contra el Bayer Leverkusen.

Noticias sobre el Bayern Múnich

El FC Bayern Múnich también obtuvo su tercera victoria consecutiva el miércoles con un 3-1 en Colonia. Además, el líder solo dejó puntos en los últimos siete partidos de la Bundesliga con un 2-2 contra el Mainz.

Formulario

Estadísticas enfrentamientos directos

RB Leipzig vs. Bayern Múnich: Las tablas