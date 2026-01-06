Rayados de Monterrey vs Toluca, Clausura 2026 de la Liga MX: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Rayados de Monterrey recibe a Toluca este sábado 10 de enero en el Estadio BBVA a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, dentro de la jornada 1 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Tras un Apertura 2025 donde estuvieron muy cerca de llegar a la final, el equipo Regiomontano se presenta en este nuevo torneo como uno de los favoritos al título y debutará enfrentando al actual campeón del futbol mexicano y al equipo que los dejó fuera en las semifinales de la Liguilla pasada.

Los Diablos Rojos comienzan el camino para la defensa de su corona, con la mira puesta en lograr un histórico tricampeonato y colocarse en solitario, como el segundo club más ganador en México, por delante de las Chivas, en caso de alzar la copa una vez más el próximo mes de mayo.

Cómo ver Rayados de Monterrey vs Toluca, por Clausura 2026: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING México Las Estrellas, TUDN, Vix Premium Estados Unidos TUDN, Univisión, Vix Premium Sudamérica Sin transmisión España Sin transmisión

El partido será transmitido en México por Las Estrellas, TUDN y Vix Premium, mientras que en los Estados Unidos, podrá verse por la señal de TUDN, Univisión y Vix Premium. Para España y Sudamérica no habrá transmisión de este compromiso.

Hora de inicio de Rayados de Monterrey vs Toluca

Liga MX - Clausura Estadio BBVA

El partido se disputa este sábado 10 de enero a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) y tendrá como escenario el estadio BBVA.

México: 21:00 horas

Estados Unidos:22:00 horas (tiempo del este)

Argentina: 00:00 horas

00:00 horas España:04:00 horas (domingo 11)

Noticias de Rayados de Monterrey

Rayados de Monterrey vivirá su segundo semestre con Domenec Torrent en la dirección técnica, el cual, tiene la mira puesta en superar lo hecho el torneo pasado y llegar a la final de la Liga MX, para así aspirar nuevamente al campeonato que se les niega desde 2019 en un certamen atípico, donde perderán a sus seleccionados mexicanos para la Liguilla, como parte del plan de preparación para la Copa del Mundo.

Además, La Pandilla ya no contará más con Sergio Ramos, el cual tras un año en el club, decidió no renovar contrato y volver a probar suerte en Europa, por lo que los Regios pierden liderazgo con la salida del que fuera su capitán en los últimos dos torneos del futbol mexicano.

Noticias de Toluca

Toluca se confirmó en el 2025 como el mejor equipo de la Liga MX con su bicampeonato de la mano de Antonio Mohamed y esperan que este nuevo año, los resultados sigan siendo positivos en un semestre donde además, también disputarán la Concacaf Champions Cup, la cual ganaron por última vez en el 2003.

Con Alexis Vega recuperado, los Diablos Rojos aspiran al tricampeonato, algo que solamente el América ha logrado en la era de los torneos cortos y en caso de conseguirlo, superarían a Chivas con 13 títulos para convertirse en el segundo club más ganador en la historia del futbol mexicano, por detrás de las Águilas.

El 'Turco' apuntaló la plantilla del equipo choricero con las recientes incorporaciones de Sebastián Córdova y Pavel Pérez, con los cuales, se vuelven una vez más, los máximos candidatos a consagrarse campeones en mayo.

Cómo llegan al partido

