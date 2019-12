Raúl Jiménez: "Sí me gustaría regresar a España"

El delantero mexicano se quedó con la espinita clavada, luego de no jugar mucho con el Atlético de Madrid.

Raúl Jiménez vive el momento más dulce de su trayectoria deportiva. El mexicano encontró regularidad con los , equipo que ha sabido exprimir todo su potencial y con el que acumula 15 goles y siete asistencias en menos de media temporada.

Sin embargo, Raúl Alonso tiene una espinita clavada, pues confesó en entrevista con Marca Claro que desea retornar algún día al balompié ibérico, en el que miltó con para la temporada 2014-15: "Me quedó un buen sabor de boca. Me gustaría en algún momento regresar, probar lo que es nuevo en La Liga española, porque me queda un poco el sabor de haber querido jugar un poco más, entonces no queda descartado el volver a ".

Jiménez atraviesa su mejor momento. Si no anota, asiste. Está para cosas grandes.



☝ Podría convertirse en máximo goleador del Tri. ¿Tiene para volverse el 🇲🇽 más destacado de la historia en Europa junto a Hugo? 🤨



Palabras mayores, pero con este Raúl NADA es imposible. 💪 pic.twitter.com/7Hu7Vm356S — Goal (@goalmex) December 8, 2019

"Me gustaría disfrutarlo más de nueva cuenta. Si en alguna oportunidad se da regresar a España en algún equipo, yo también estaría encantado. Es algo que sí me gustaría", dijo, afirmando que está entre sus planes vivir una segunda parte en uno de los campeonatos más competitivos del planeta.

Igualmente, Jiménez Rodríguez agradeció a Cholo Simeone por lo que vivieron juntos en el cuadro Colchonero: "Ojalá y esté orgulloso de lo que he logrado. De ver cómo he crecido futbolísticamente y saber que en parte es gracias a él, a lo que viví en el Atlético de Madrid, a esa oportunidad que ellos me dieron de venir al fútbol europeo", cerró.