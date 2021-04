Raúl Jiménez, en manos del Wolves para ir a Tokio 2020

El verano se acerca y los compromisos internacionales comienzan a tomar forma con las Selecciones nacionales ilusionadas por trascender. México tendrá que afrontar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y espera sumar a Raúl Jiménez como uno de sus refuerzos, aunque la decisión no depende del jugador ni del cuerpo técnico Tricolor.

La lesión de RJ9 ha progresado y el futbolista ya entrena con el Wolverhampton, aunque sin posibilidades de regresar esta temporada de la Premier League. Sin embargo, su avance ha sido tal que la Selección mexicana piensa en él para incluirlo en la lista que viaje a Tokio para los JJ.OO., aunque el visto bueno final será el de su club.

"En el momento en que esté claro que puede jugar para los Wolves, puede pasar cualquier cosa, pero primero debe jugar para nosotros", sentenció Nuno Espírito Santo, entrenador de los Lobos, en conferencia de prensa al preguntarle sobre la posibilidad de que Jiménez participe en los Olímpicos.

"Con todo el respeto hacia el seleccionador de su Selección, es nuestra decisión. Entiendo que es positivo y quiere contar con Raúl para los Juegos Olímpicos, pero tenemos que ser pacientes aquí", añadió Nuno sobre quién determinará si Raúl puede o no incluirse a la escuadra dirigida por Jaime Lozano.

Previamente, Gerardo Martino, estratega de la Selección mayor, expresó que, de ser posible, Jiménez sería llamado para Juegos Olímpicos y no para Copa Oro. Raúl fue incluido en la convocatoria para la Fecha FIFA de marzo, aunque solo para integrarlo al grupo y que entrenara con sus compañeros, ya que aún no recibe el alta médica para tener minutos.

