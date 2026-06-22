Rashford: Hay que ahogar a Ghana con este estilo... y la decepción es algo normal

Marcus Rashford insiste en que Inglaterra mantenga un ataque constante ante Ghana para asegurar su pase a octavos del Mundial.

El equipo de Thomas Tuchel debutó en el Grupo 12 con una victoria 4-2 sobre Croacia en Dallas.

En declaraciones a ESPN, Rashford afirmó: «Debemos imponer una intensidad que Ghana no pueda igualar y vamos a intentarlo».

«Si mantenemos ese nivel, ganaremos».

Y concluyó: «Solo podemos controlar nuestro comportamiento y rendimiento durante 90 o 120 minutos, así que debemos concentrarnos en eso y seguir exigéndonos al máximo; somos capaces de hacerlo».

«Somos un equipo y debemos luchar unos por otros igual que en los clubes; esa es la norma».

Y concluyó: «Entendemos que es difícil porque todos quieren jugar y muchos se lo merecen; en algún momento algunos se sentirán decepcionados por no participar, pero lo importante es cómo gestionamos esta situación».