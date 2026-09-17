El brasileño Raphinha, capitán del Barcelona, considera que tanto él como sus compañeros están hambrientos de éxito, y señala la necesidad de seguir mejorando en la próxima etapa.

Raphinha marcó 3 goles, un "hat-trick", en la amplia victoria del Barcelona sobre el Racing de Santander (7-2), ayer miércoles, en la sexta jornada de LaLiga.

Raphinha brilla con claridad en la posición de delantero centro que ocupa desde el inicio de la presente temporada, ya que lidera la tabla de goleadores de LaLiga con 9 goles.

Raphinha declaró tras el partido: "Siempre es importante que seamos conscientes de nuestra necesidad de mejorar en algunos aspectos. Nunca diré que estoy jugando bien; siempre busco mejorar todo lo que puedo. Estoy contento con los goles y con la victoria, y eso es lo más importante, pero debemos seguir mejorando".

Y añadió sobre jugar en la posición de delantero centro, según recogió el diario "Marca": "Me siento cómodo y marco goles".

Y prosiguió: "Los jugadores están hambrientos de victorias y siempre aspiran a más. Tenemos una mentalidad según la cual, siempre que tengamos la oportunidad, debemos crear más ocasiones, y eso es lo que se ve claramente en el terreno de juego. Nos apoyamos mucho los unos a los otros".

Y continuó hablando del alemán Hansi Flick, director técnico del Barça: "Es el entrenador que cambió mi forma de pensar y la visión que tengo de mí mismo. Siempre lo he dicho. Le estoy enormemente agradecido".

Y concluyó sus declaraciones: "Siempre debemos pensar en el interés del equipo. En la primera parte, Lamine cometió un error, y eso es algo normal. Le ayudaré siempre que pueda, pero no solo a él. Somos una sola familia".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora