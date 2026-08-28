En una noche histórica en el estadio Spotify Camp Nou, Hans Flick no se conformó con lograr la victoria, sino que entró en los libros de historia del FC Barcelona por la puerta grande; el técnico alemán alineó el once inicial más joven en la historia del club en su propio campo, con una media de edad sorprendente de apenas 23,18 años, batiendo un récord que se había mantenido durante 14 años.

Según el periodista Oriol Domènech, el once que arrancó el partido de esta noche es el más joven en la historia del Barcelona en el estadio Camp Nou, superando al célebre once de Pep Guardiola frente al BATE Borisov en la Liga de Campeones de Europa en 2011.

Un once de La Masia y Raphinha, el único del siglo pasado

Lo llamativo es que el once incluyó a siete jugadores formados en la academia de La Masia, además de dos internacionales españoles, Pedri y Joan García, y de los once jugadores, solo Raphinha y Anthony Gordon nacieron fuera de España.

Los números revelan la magnitud de la revolución juvenil liderada por Flick, pues de entre todos los titulares, Raphinha (nacido en 1996) fue el único jugador nacido en el siglo XX. Mientras que Joan García, Eric García y Anthony Gordon nacieron en 2001, Gerard Martín y Pedri en 2002, y Fermín en 2003.

La gran sorpresa, sin embargo, fue que Flick apostó por cuatro jugadores nacidos en 2007 de una sola vez en el once inicial: Pau Cubarsí, Marc Bernal, Xavi Espart y Lamine Yamal.

El Barcelona, el más joven de España y el quinto de Europa

Esta apuesta por la juventud no se limita a un solo partido, sino que es un proyecto integral diseñado por Deco, pues el Barcelona posee actualmente el once más joven de LaLiga con una media de 24,2 años, empatado con el Levante, además de ser el quinto equipo más joven de las cinco grandes ligas de Europa, por detrás del Auxerre (23,6), el Parma (23,4), el Toulouse (22,5) y el Estrasburgo (22).

El equipo cuenta actualmente con 11 jugadores menores de veinte años, tres de ellos —Lamine Yamal, Cubarsí y Bernal— con una amplia experiencia al más alto nivel a pesar de no haber superado los diecinueve años.

En cambio, el club solo dispone de cinco jugadores por encima de los treinta: Szczesny (36 años), Cancelo (32 años), Livakovic (31 años), y Christensen y Rodri (30 años), tres de ellos nuevos fichajes, mientras que Anthony Gordon (25 años) y Adeyemi (24 años) refuerzan lo que Deco denomina la «clase media» del equipo.

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Con este once, Flick ha batido oficialmente el récord anterior registrado a nombre de Guardiola en diciembre de 2011, cuando alineó a cinco jugadores del filial —Bartra, Rafinha, Cuenca, Montoya y Sergi Roberto— en un partido que terminó 4-0 frente al BATE Borisov.