Raphinha, disputa familiar: su padre controla el 80 % de sus derechos de imagen

Desde Brasil llegan noticias sensacionales sobre la situación económica de Raphinha, extremo del Barcelona que participa con la selección brasileña en el Mundial, aunque actualmente está lesionado. El exfutbolista Vampeta reveló un grave problema familiar.





Según Vampeta, el problema es una disputa con el padre del jugador: Raphinha y su esposa intentaron comprar un palacete de 10 millones de euros, pero al firmar descubrieron que no podían pagarlo.

Al reunirse la familia, Raphinha descubrió que su padre gestiona el 80 % de sus derechos de imagen y él solo recibe el 20 %, por lo que depende casi en exclusiva de su salario como futbolista, insuficiente para el estilo de vida que aspira.



