Raphinha destroza a Messi y Flick le priva de "destruir" a Cristiano Ronaldo

El brasileño Raphinha está cerca de renovar su contrato con el Barcelona hasta 2030, en un contexto en el que las negociaciones entre ambas partes avanzan de forma positiva, según anunció Deco ante la Asamblea General del club, además del trabajo por renovar los contratos de Xavi Espart y Marc Bernal.

El anuncio llegó el mismo día en el que Raphinha prolongó su llamativo momento de forma, tras marcar un hat-trick ante el Sevilla en la séptima jornada de LaLiga, elevando su cuenta a 12 goles en la competición esta temporada y confirmando su condición de uno de los elementos más destacados del Barcelona desde el inicio del curso.

Según los datos de la red estadística "Opta", Raphinha ya superó las cifras de la estrella argentina Lionel Messi en número de goles durante los primeros 7 partidos de la temporada en el siglo XXI, y solo lo aventaja en este registro Cristiano Ronaldo, quien marcó 13 goles con el Real Madrid en la temporada 2014-2015. Raphinha aspiraba a igualar o superar el registro del portugués, de no haber sido por su salida en el minuto 76.

Raphinha vive su mejor etapa desde su llegada al Barcelona, tras conseguir adaptarse a su nuevo rol como falso delantero, ya que solo dejó de figurar en la lista de goleadores en un único partido de Liga ante el Levante, mientras que en el resto de los encuentros marcó un gol o más, y ahora ha llegado al hat-trick en dos partidos consecutivos.

El Barcelona desea conservar a su capitán durante un largo periodo, mientras que Raphinha mostró una rápida aceptación de la idea de la renovación, dado que se siente cómodo dentro del club y de la ciudad, y por su ambición de continuar su carrera con el conjunto catalán, e incluso terminar su trayectoria con la camiseta del Barcelona.

Las negociaciones se intensificaron durante los últimos días, en medio de la confirmación de Deco a la Asamblea General de que el acuerdo avanza según el plan trazado, en un contexto de evidente acercamiento entre ambas partes, lo que allana el camino para la continuidad de Raphinha en el Barcelona hasta 2030.