Ranking de coeficientes: Países Bajos debe temer a Turquía tras una semana desastrosa

Países Bajos ha salido mal parado en lo que respecta a la clasificación de coeficientes de la UEFA. El Feyenoord perdió la semana pasada por 5-1 ante el FC Barcelona en la Liga de Campeones y, en la Liga Europa, llegaron las derrotas de AZ y NEC. El PSV fue el único club neerlandés que sumó un punto con su 1-1 ante el Shakthar Donetsk.

Portugal, sexto en la clasificación, hizo sorprendentemente un gran negocio. El Torreense, de Segunda División, dio la sorpresa con una victoria por 1-2 sobre el Lillestrøm SK. Bélgica, séptima, sumó 0,400 puntos gracias al triunfo por 0-3 del Union Saint-Gilloise sobre el Viktoria Plzen. También hubo un revés para los belgas, ya que el Anderlecht perdió por 1-2 ante el Olympique de Lyon.

Turquía, que sigue de cerca a Países Bajos, también se llevó 0,400 puntos del inicio de la temporada en la Liga Europa. El Besiktas firmó una contundente victoria por 4-1 sobre el Olympique de Marsella. Países Bajos tiene ahora una ventaja de solo 2,287 puntos sobre Turquía.

Si Países Bajos sigue cayendo y es superado por Turquía, eso tendrá consecuencias para la ronda previa en la que entrará el segundo clasificado de la Vriendenloterij Eredivisie en la Liga de Campeones. El subcampeón también perdería la garantía de una plaza en la Liga Europa. En cualquier caso, solo el campeón de esta temporada se clasifica directamente para el gran escaparate de los miles de millones.

Países Bajos perdió la sexta plaza la temporada pasada a manos de Portugal, mientras que entretanto ya ha desaparecido el potente curso 2021/22. Portugal se ha escapado de la vista y Bélgica ya no es alcanzable esta temporada. Así que, en esta campaña, la prioridad es sobre todo mantenerse por delante de Turquía en la clasificación.

Además, es importante que Ajax y FC Twente consigan resultados en la fase de liga de la Conference League. El Ajax arranca su aventura europea el 15 de octubre contra el Hajduk Split. El FC Twente recibirá ese mismo día la visita del suizo FC Thun.

Clasificación actual del coeficiente UEFA

6. Portugal (65,750 puntos)

7. Bélgica (59,450 puntos)

8. Países Bajos (52,562 puntos)

9. Turquía (50,275 puntos)