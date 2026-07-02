Ralf Rangnick, seleccionador de Austria, ha hablado sobre el partido de dieciseisavos del Mundial 2026 contra España, que se jugará esta tarde.

La web Tribuna ha recogido sus palabras sobre Lamine Yamal, estrella de La Roja, antes del duelo.

El seleccionador austriaco afirmó: «Yamal es un jugador excelente y seguirá siéndolo en los próximos años, si se mantiene sano y concentrado».

Y añadió: «Yamal es como Lionel Messi, uno de los jugadores a los que seguiremos de cerca. No le daremos mucho espacio; es un jugador que me hubiera gustado tener en mi equipo».

Rangnick subrayó: «La selección española es una de las principales favoritas para ganar el torneo y es la campeona de Europa, que ha disputado un gran número de partidos sin conocer la derrota. Veremos qué nos ofrece en este partido».

Y añadió: «No nos hemos enfrentado a España recientemente, ya que en el Mundial jugamos contra selecciones de fuera de Europa. Queremos dar la sorpresa ante los Toreros».