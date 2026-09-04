Sergio Ramos, leyenda del Real Madrid, expresó su gran admiración por el defensa del Barcelona, Pau Cubarsí.

Ramos no dudó en elogiar las cualidades de Cubarsí, de 19 años, destacando la notable calma y firmeza que muestra dentro del campo pese a su corta edad.

El veterano jugador andaluz habló de la capacidad del defensa del Barcelona para lidiar con la presión que imponen los grandes niveles, subrayando lo excepcional de su madurez.

El portal Tribuna publicó las declaraciones de Ramos, quien dijo: "Cubarsí me ha gustado mucho. Lo que más me sorprende de él es la calma que tiene. A esa edad, jugar con tanta confianza y tomar decisiones con tanta madurez es algo fuera de lo común".

Cuando se le preguntó si el joven jugador seguía en su carrera un camino parecido al suyo, el excapitán de la selección de España evitó hacer comparaciones directas y, en su lugar, pidió respetar el desarrollo propio del jugador.

Señaló: "No quiero que Cubarsí sea el nuevo Sergio Ramos. Quiero que sea la mejor versión posible de Pau Cubarsí. Tiene algo especial y aún le queda un enorme margen de progresión".

Por último, la leyenda de la defensa española dejó claro cuánta confianza tiene en el futuro que le espera al joven central, precisando las bases que necesita para consolidar su carrera con el paso del tiempo.

Recalcó: "Si sigue trabajando, mantiene su humildad y no pierde sus enormes ganas de progresar, tiene todo para convertirse en uno de los mejores centrales del mundo".

Y concluyó: "Ojalá llegue el día en que hablemos de los mejores defensas de España y Pau Cubarsí esté presente entre ellos, entre los mejores".

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