Ramón Calderón, sobre el 'caso Negreira': "Los juicios paralelos son un error, yo sufrí varios"

El ex presidente madridista pide prudencia y que no se "especule" con "frivolidades que no conducen a nada"

Ramón Calderón, ex presidente del Real Madrid, ofreció sus impresiones sobre el 'caso Negreira' en el marco de un torneo de golf en Barcelona, disputado entre ex jugadores de Barça y Real Madrid. Cuestionado sobre la decisión del Real Madrid de personarse en el caso tras la reunión de la junta directiva, Calderón explicó: "El Real Madrid lo que habrá hecho será seguir el consejo de los abogados y personarse. Personarse no es acusar, es personarse para conocer la situación y exigir responsabilidades si finalmente fue perjudicado", aseguró. "Los juicios paralelos son un error, yo sufrí varios" Calderón fue más allá cuando se le insistió sobre el 'caso Negreira'. "Creo, de verdad, que los juicios paralelos son un error. Yo sufrí varios. Las opiniones y especulaciones están fuera de lugar. Son frivolidades que no conducen a nada, sólo complican más la situación. No sabemos qué es lo que ha ocurrido. Esperemos y después habrá tiempo para opinar", dijo. "Las especulaciones están fuera de lugar, son frivolidades" Además, apuntó que "la presunción de inocencia es un principio básico y ya hemos visto casos como el de un presidente que estuvo dos años en la cárcel y luego fue absuelto”, comentó evocando el caso del ex presidente del Barcelona, Sandro Rosell. Por último, acerca de las declaraciones del ex colegiado, Iturralde González, en las que aseguró que Florentino Pérez le presionó, Calderón comentó "no lo creo, la verdad. Florentino es un hombre prudente, de empresa, comedido. Capaz de manejar el club con éxito", zanjó.