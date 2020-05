Rambo De León anhela un retiro en Platense

Primera División de Honduras: El mediocampista de 40 años explica su presente y por qué descartaría por el momento ofertas de la Liga Nacional.

La carrera de Julio César de León, más conocido como Rambo, todavía no tiene fecha de caducidad. El mediocampista hondureño cumplirá 41 años en septiembre próximo y, si bien realiza el curso para recibirse de director técnico, aún sueña con finalizar su trayectoria en el club en que se inició allá por 1996 y en el que vivió cuatro ciclos.

"Si dejaron que Carlo Costly se retire en Platense, porque a mí no me han dado la oportunidad", manifestó, como una especie de reclamo, el nacido en Puerto Cortés en diálogo con el canal Best TV de la mencionada ciudad.

Asimismo, Rambo aclaró: "Estoy enfocado en sacar los cursos como entrenador, de igual manera, no he querido aceptar propuestas de la Liga Nacional o de Ascenso. También pasa por el tema salarial, a los extranjeros bien le dan miles de dólares".

Otra vez al referirse al conjunto escualo, De León comentó: "Uno cuando tiene sabiduría en esto del fútbol, prefiere alejarse de cosas tóxicas que quieren contagiarte de algo negativo. No tengo maldad, ni envidia, ni ese ego de solo yo, máxima humildad... Si algún día el Señor desea que me retire en el Tiburón, bueno, pero eso lo decide el Señor y a mí me encantaría".