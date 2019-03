Rakitic, un gran presente ante un futuro incierto

El croata afronta la visita ante el Betis, su víctima favorita, como indiscutible en azulgrana pero sin renovar y su continuidad empieza a discutirse.

EDITORIAL

Ivan Rakitic vive instalado en su propio eterno presente desde que abandonó para fichar por el el verano de 2014. Indiscutible en el once azulgrana tanto con Luis Enrique Martínez como con Ernesto Valverde, actualmente cumple su quinta temporada y su ascendencia no deja de crecer. Es el cuarto jugador de campo en cuanto a minutos disputados y al entrenador casi le da algo cuando la prensa le planteó, hace pocos días, la posibilidad de que el croata pudiera salir traspasado el próximo verano.

"No pienso en que Rakitic no esté la próxima temporada" señaló el 'txingurri' en cuanto a la posibilidad de que el segundo centrocampista que más utiliza después de Sergio Busquets, el único que le garantiza equilibrio en el balance ofensivo y defensivo y el más todoterreno de todos ellos, pudiera salir traspasado el próximo verano para financiar los fichajes del próximo verano. Porque con la incorporación de Frenkie De Jong, 86 millones de euros, la caja está vacía en estos momentos.

El artículo sigue a continuación

Por lo tanto, el Barcelona deberá vender si quiere entrar en la puja por Matthijs De Ligt o Luka Jovic, dos objetivos que el club azulgrana comparte con la plana mayor del fútbol europeo, y Rakitic es un jugador con un cartel elevadísimo a pesar de que ha cumplido treinta y un años esta misma semana. El pasado verano el Barcelona ni se planteó traspasarle aun recibiendo ofertas como la del , que alcanzó los noventa millones de euros y tampoco el jugador quiso escuchar los cantos de las sirenas parisinas. "Nunca dudé de lo que tengo en el Barcelona" dijo en su momento.

Le quedan todavía dos años de contrato y el Barcelona no ha movido ficha para renovarle, de todas formas. Su buen momento arranca elogios de todo el mundo. Subcampeón del mundo en verano, la semana pasada alcanzó las 50 asistencias en la Liga y el domingo afronta el regreso a 'su' Sevilla para visitar al , que además de su animadversión personal como reconocido seguidor sevillista que es, también ejerce como su víctima favorita, le ha metido 5 goles de momento y espera que sean más.

Mientras, el Barcelona no acaba de tomar una decisión de futuro en cuanto a él porque sabe que necesita dinero pero, a la vez, también asume que no será fácil encontrar centrocampistas con su perfil. Pero entre su edad, que en verano llega De Jong y la necesidad de hacer caja el club catalán no acaba de encontrar una postura firme en cuanto a uno de los pilares del último lustro. Por si acaso ya lo hace Valverde: "es imprescindible". Pero también lo dijo de Paulinho Bezerra.