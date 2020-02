Rakitic, molesto: "Hubo cosas que no me gustaron"

El croata pasó por zona mixta y admitió que no le gustó el trato del Barça en algunas ocasiones

Iván Rakitic ha sido uno de los nombres más destacados en los últimos tiempos dentro del FC . El jugador croata no ha vivido su mejor inicio de temporada, llegando a no jugar un solo minuto en muchas ocasiones y los rumores sobre su salida han sido una constante.

Es por ello que su presencia en la zona mixta en el Camp Nou tras el Barcelona vs ha levantado una gran expectación. Y Rakitic no ha decepcionado, reconociendo su disgusto por cómo se han hecho las cosas en los últimos tiempos en Can Barça sobre su persona.

"Han sido varias cosas que no me gustaron, lo digo de forma muy clara, lo sabemos nosotros y la gente que toma decisiones pero aquí no estamos para reír o disfrutar, al final lo mejor para el club tiene que ser lo que sea bueno para nosotros, hay que aceptar no entender algunas cosas", afirmó sobre todo lo que se comentó acerca de su posible salida.

Acerca del disgusto, sobre el que ha hablado el centrocampista, Rakitic fue claro. "No es momento de hablar de eso, estoy contento por haber jugado hoy y lo saben todos, no hay que abrir las cosas otra vez", comentó tirando de prudencia.

"A ver si podemos hacer magia, ahora quiero disfrutar, ya ha pasado todo y tengo que pasar página y no pensar demasiado en todo ello, hay que trabajar de la mejor forma posible porque viene lo decisivo y quiero que compañeros, técnicos y aficionados puedan contar conmigo", analizó.