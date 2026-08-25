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Raheem Sterling, en serios problemas: se enfrenta a dos años de cárcel

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R. Sterling

Raheem Sterling se ha metido en un serio problema. El exdelantero del Feyenoord ha sido acusado de conducción peligrosa, posesión de óxido nitroso y negativa a someterse a una prueba de drogas a raíz de su accidente con su Lamborghini a comienzos de este año. Así lo informan medios ingleses.

Sterling se vio involucrado a comienzos de este año en un accidente en solitario en la M3, en el condado inglés de Hampshire. El delantero, de 31 años, se estrelló con su Lamborghini, valorado supuestamente en 270.000 libras, contra la valla de seguridad. No hubo otros vehículos implicados en el accidente ni se registraron heridos.

Tras el accidente, Sterling fue detenido por la policía bajo sospecha de conducir bajo los efectos de las drogas. Mientras tanto, ha quedado claro que el caso se ha vuelto bastante más serio. El internacional inglés ha sido acusado oficialmente de conducción peligrosa, posesión de óxido nitroso y de no proporcionar una muestra obligatoria para su análisis.

Según medios ingleses, la policía fue alertada después de que varios automovilistas vieran a Sterling conduciendo su Lamborghini por la autopista. Habrían informado de que el coche iba haciendo eses por la carretera. Poco después se produjo el accidente.

Sterling deberá comparecer ante el juez el 15 de septiembre. En caso de ser condenado por conducción peligrosa, la legislación británica contempla para él una pena de prisión de hasta dos años.

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El delantero fue puesto en libertad bajo fianza tras su arresto. La investigación sobre el incidente desemboca así en un proceso penal.

Sterling llegó al Feyenoord en febrero después de que expirara su contrato con el Chelsea. Sin embargo, el delantero no logró convencer en Róterdam. En ocho apariciones oficiales no marcó ningún gol y solo dio una asistencia. Desde el verano está sin club.

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