«Rahan Fleck» vuelve a escapar del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid sigue interesado en fichar al joven centrocampista del Barcelona, Marc Bernal, pero el acuerdo parece lejano: tanto el jugador como el club catalán rechazan su salida ahora.

El Atlético lo intentó en el mercado pasado, cuando Bernal aún no era titular y buscaba más minutos.

Sin embargo, Hansi Flick, técnico del Barcelona, lo convenció de quedarse en el Camp Nou y la salida se descartó.

El viernes se reunió su agente, Raúl Verdú, con Mateu Alemany, director deportivo colchonero, lo que algunos interpretan como una nueva oportunidad para reactivar las negociaciones, según el diario «AS».

Leer también:

Rafinha podría marcharse... ¿Hasta cuándo usará el Barça «soluciones estratégicas» para sobrevivir?

Tras el incidente de París, Kovac vuelve a hundir al Barcelona ante el Atlético.



Sin embargo, Mundo Deportivo aclaró que la cita fue un contacto preliminar entre Alemany y la empresa «Rock Nation E-Sports», que representa a Bernat, y se centró en otros jugadores; el nombre del lateral ni siquiera se planteó.

Según el rotativo, ni el Barça ni el jugador contemplan cambiar de aires al final de esta temporada, pues cualquier traspaso exigiría un cambio radical de circunstancias que ahora no se da.

Bernal está feliz en el Camp Nou, Flick confía cada vez más en él y la dirección deportiva no quiere desprenderse de uno de los mayores talentos de La Masía.

Bernal, de 18 años, es uno de los pilares del centro del campo azulgrana y ha evolucionado mucho con Flick, lo que ha despertado el interés de varios clubes; aun así, el Barça quiere retenerlo en su proyecto a largo plazo.