Rafael Carrascal, el volante "ideal para el paladar de Boca"

Mediocampista central, el colombiano de 27 años se destaca en el América de Cali. Su compatriota Fabián Vargas se lo recomendaría a Riquelme.

Fabián Vargas jugó en Boca del 2003 al 2006 y del 2007-2009, cosechó nueve títulos (cuatro locales y cinco internacionales) y se transformó en uno de los futbolistas colombianos más queridos de la historia xeneize.

Por eso, el ahora exjugador cafetero se animó a recomendarle públicamente a Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo de Boca, un compatriota para reforzar el mediocampo del equipo que dirige Miguel Ángel Russo.

"Si Román me pide una recomendación, a mi me encanta Rafael Carrascal", aseguró el ex- e , entre otros, en declaraciones al programa radial El Show de Boca.

En la misma línea, Vargas argumentó su elección: "Es un buen volante, guerrero y de buen pie que juega en el . Sería ideal para el paladar del hincha de Boca y le daría muchas alegrías a la hinchada”.

Carrascal tiene 27 años, se desempeña como mediocampista central y, antes de llegar al América, pasó por , , Junior y . ¿Lo llamará Román?