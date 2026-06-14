Racha increíble: Arbeloa, a punto de llegar a la Premier League

El mercado de entrenadores europeo ha vivido un curioso efecto dominó este verano. El periodista Fabrizio Romano confirmó el fichaje del exentrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, por el Fulham inglés.

El especialista en fichajes informó que el exentrenador del Real Madrid está a punto de asumir el banquillo del Fulham, a falta de detalles contractuales.

Aunque es habitual que un técnico cambie de club, lo ocurrido entre Real Madrid, Benfica y Fulham en los últimos días resulta excepcional.

Todo empezó con la salida de José Mourinho del Benfica, que regresó al Real Madrid por tres años.

Tras la salida de Mourinho, el Benfica fichó de inmediato a Marco Silva, quien cerró cinco años en el Fulham con el ascenso a la Premier y varios logros. El técnico portugués firmó por dos temporadas.

Mientras tanto, el Real Madrid ya había despedido a Álvaro Arbeloa tras un breve paso por el primer equipo, dejando el banquillo libre para el regreso de Mourinho.

Ahora, Arbeloa está a punto de cerrar el círculo fichando por el Fulham para reemplazar a Silva, en una especie de intercambio de tres entrenadores entre los tres clubes.

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