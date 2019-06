Rabiot dice 'sí' a una Juventus que no renuncia a Pogba

El equipo italiano está cerca de firmar al ya ex jugador del PSG, que aceptó la oferta de 7 millones al año; su arribo no invalida el interés en Pogba

Después de la presentación de Maurizio Sarri como nuevo entrenador, la se prepara para acelerar en el mercado de fichajes. En ese sentido, tras haber formalizado hace algún tiempo la llegada de Aaron Ramsey como agente libre, los Bianconeri pronto conseguirán a otro jugador de alto nivel y bajo la misma modalidad: Adrien Rabiot.



El ya ex mediocampista del Paris Saint-Germain (cumplía contrato al acabar la campaña 2018/19) ha aceptado el contrato de 7 millones netos por temporada más bonus que le ofrece la Vecchia Signora.



Una operación que ha sido dirigida personalmente por Fabio Paratici, director deportivo de la Juventus, y que acabará más temprano que tarde en fumata blanca. O bianconera. Así las cosas, es probable que el anuncio de su fichaje se realice en las próximas horas.



Rabiot, que fue relacionado en su momento con el y más recientemente con el Real Betis, se habría quedado muy impresionado con la presión que ha ejercido la Juventus para quedarse con sus servicios, más allá de que sigue interesándole a los italianos el fichaje del francés Paul Pogba, objetivo también del y por ahora en el Manchester United. El del galo es un traspaso difícil, por supuesto, pero no imposible. Como sea, la llegada de Rabiot no cambia los planes de la Juventus por Pogba.



De hecho, la Juve también lleva adelante su particular 'Operación Salida'. Todos los caminos, a pesar de la renovación hasta 2021, llevan a la marcha del exmadridista Sami Khedira: su futuro está en el aire y, considerando el cambio de cuerpo técnico, también será necesario monitorear qué ocurrirá con Blaise Matuidi.