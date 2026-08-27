Quilindschy Hartman toma una decisión drástica: «Uy, que todo salga bien...»

Quilindschy Hartman ha decidido alejarse de las redes sociales. El defensa de 24 años del Espanyol ha anunciado a través de Instagram que va a desactivar su cuenta.

Hartman explica en un último mensaje en las Stories de Instagram por qué ha tomado esa decisión. «En los últimos meses, mi Instagram ya estaba siendo gestionado por otra persona, porque yo mismo sentía cada vez menos necesidad de las redes sociales».

Según Hartman, no hay ningún motivo especial detrás de su decisión. «No pasa nada más, pero por ahora he decidido desactivar mi cuenta y simplemente tomarme un tiempo completamente alejado de todo».

La decisión llega después de un periodo agitado en la carrera del exjugador del Feyenoord. El pasado verano, Hartman dio el salto del Feyenoord al Burnley y en un principio tuvo un arranque prometedor en Inglaterra.

El lateral izquierdo jugó con regularidad en su primera etapa en el Burnley, pero más tarde perdió su puesto en el once inicial. Durante el mercado de invierno, Hartman fue relacionado posteriormente con un posible traspaso al Ajax.

Esos rumores sentaron especialmente mal a una parte de la afición del Feyenoord, tras lo cual Hartman recibió numerosos mensajes de odio. Poco después, el defensa señaló que, según él, un traspaso a Ámsterdam nunca llegó a ser realmente concreto.

Este verano llegó, aun así, un nuevo paso en su carrera. El Burnley ha cedido a Hartman al Espanyol esta temporada, aunque después de dos partidos de liga todavía sigue esperando su debut en LaLiga y en ambos encuentros se quedó los noventa minutos en el banquillo.

Aunque Hartman insiste en que «no pasa nada más», su decisión sí ha generado cierta preocupación. «Uy, esperemos que todo vaya bien», reaccionó el canal de cotilleos RealityFBI a través de Instagram.





Instagram: @quilindschy



