"Quiero hacer historia y divertirme": la promesa de Colombia y ganadora del NXGN 2022, Linda Caicedo

Linda Caicedo tenía solo 14 años cuando llamó la atención del mundo del fútbol colombiano. Tres años después, forma parte de un importante proceso para el género, que se está desarrollando en Deportivo Cali y fue elegida por GOAL en su lista NXGN 2022 entre los mejores exponentes masculinos y femeninos de este deporte, entre los que se encuentran Jude Bellingham (Borussia Dortmund) y Gavi (Barcelona) entre los varones y Melchie Dumornay (Reims) y María Fowler (Montpellier) entre las mujeres.

La jugadora recibió el premio NXGN en Villagorgona, el barrio en el que vive y nos atendió con una madurez y calidez que nos deja en claro que su ambición profesional va en serio.

GOAL: ¿Cómo recibiste la noticia del premio NXGN, justo estabas en la selección de Colombia. ¿Cómo fue ese momento?

La verdad es que estoy muy feliz. Para mi todo esto es muy importante, ver cómo lo que he venido haciendo da frutos y resultados. Entonces siempre trato de demostrar. Pensaba que era algo tanto individual como colectivo, entonces también aprovecho para agradecerles por tenerme en cuenta y espero seguir ganando más.



GOAL: ¿De dónde sale tu amor por el fútbol y tu talento? Lo que hiciste en el Sudamericano destaca bastante. Fue un año maravilloso ¿de dónde salió esa pasión?

y ya luego me fui metiendo obviamente en equipos femeninos. No lo heredé de mi familia porque ninguno juega fútbol, entonces fue algo que se dio en el momento y que día a día lo disfruto cada vez más. Gracias a Dios en el Sudamericano pude tener un buen desempeño, que se da la clasificación al Mundial, entonces como simplemente, aprovecho el día a día, de lo que pueda hacer y espero que podamos ganar.

GOAL: ¿Cómo fue la reacción de tus compañeras, la selección, el Deportivo Cali y tu familia cuando se enteraron que recibiste el NXGN?

Sí, la verdad es que todos están muy orgullosos. Los que me rodean saben lo bien que trabajo y lo que día a día me esfuerzo. Simplemente es mejorar, obviamente. Vengo ratificando un buen año, también como el año pasado, entonces están muy contentos y siempre quieren que mejore, que gane, pero bueno, es mejorar y crecer día a día.

GOAL: Una persona tan joven como tu con mucho por delante y que logró cosas tan merecidas ¿cómo ve el futuro? Te quedas en el Deportivo Cali por un largo tiempo o tienes aspiraciones de ir al exterior.

No pues, yo creo que toda jugadora que quiere ser profesional, quiere salir al exterior, obviamente todo es a su debido tiempo. Ahorita estoy enfocada en lo que es el Deportivo Cali y en la Selección. Entonces cuando me llegue el momento de salir al exterior, lo voy a aprovechar sin importar qué equipo. Es disfrutar del juego, no estresarse. El fútbol es eso, diversión y es lo que trato de hacer siempre en los entrenamientos y en los partidos.



GOAL: Hablando de ese fútbol europeo que es el sueño cumbre o la mayor aspiración, ¿a cuál te gustaría llegar? Sonó un rumor de que el Barcelona estaba interesado ¿Supiste algo? ¿Qué club te gustaría para continuar con tu carrera?

No, realmente a mi me gusta mucho el París, el Barça.aquí en secreto, je. Entonces no, yo creo que es esperar el momento, realmente no escojo equipo. Donde Dios me de para llegar y es equipo e disfrutarlo, pero ahorita no pienso como que “Ah, quiero llegar a este equipo”. No, que se me den las cosas y donde pueda aprovechar mi talento.

GOAL: ¿Qué jugadoras admiras? ¿Cuáles son tus referentes?

La verdad es queanda con unos excelentes partidos, unos buenos números, es una excelente jugadora y la admiro también como a. Pasando al lado de los hombres, me gustan muchoY sí, son jugadores que uno ve desde pequeños y siempre he querido ser como ellos. Quiero seguir así para mejorar y poder ratificarme un poco más y ya, seguir disfrutando.

GOAL: ¿Qué es lo más emocionante y qué es lo más complicado de representar al país, pensando en el Mundial que se viene?

Bueno yo siento que va a ser un excelente torneo EL que podríamos hacer,, pero antes de todo eso tenemos que trabajar muchísimo. Una vez que terminamos el Sudamericano me reuní con el grupo y se los comenté: excelente la clasificación al Mundial, pero no solo tenemos que pensar en “Bueno, clasificamos”, yaYa no es Sudamericano, algo como el mundial donde hay otras selecciones, donde se preparan mejor. Entonces, simplemente esperamos hacer historia, de que el fútbol femenino acá en Colombia cada vez se ratifique más en lo grande que se puede., es algo único como tú lo acabas de decir.

GOAL: El día de mañana, dentro de muchísimos años, cuando se hable del nombre de Linda Caicedo en el fútbol colombiano y sudamericano, ¿cómo te gustaría que se hable de tu nombre?

No, la verdad es que como una niña alegre, alguien que siempre ha querido salir adelante, que disfruta del fútbol, que se divierte, que siempre lo siente. Como tu acabas de decir me falta muchísimo, apenas tengo 17 años. En Selección aún no he ganado nada, no tengo récord histórico, entonces quiero ir mejorando en eso: Linda hacía lo mejor en muchas cosas y lo aprovechaba. Tengo una corta edad y que tengo muchísimos torneos por delante, entonces es eso, voy creyendo y la gente espero que me pueda conocer por eso, por mi alegría, por la forma en que vivía el fútbol y por eso, es por lo que siempre quiero que se me caracterice en todos lados.