¿Quiénes son los hijos de Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo fue en 2017 padre por cuarta vez, entonces de Aldana, la primera hija junto a Georgina Rodríguez, su pareja. De esta manera, el portugués también es padre de Cristiano Jr., Eva y Mateo.

Al igual que cuando tuvo a sus gemelos, Ronaldo decidió no estar presente para , aquella vez durante la Copa Confederaciones, luego en los amistosos de 2017 que sirvieron de preparación rumbo al Mundial 2018.

En julio pasado, con un comunicado del propio Ronaldo, se confirmaban las informaciones que salían a la luz el pasado 10 de junio en Portugal, a través de la televisión SIC. Estas informaciones decían que Cristiano había sido padre de gemelos por gestación subrogada, y que éstos habrían nacido el pasado 8 de junio en , bajo los nombres de Eva y Mateo. La madre del jugador, Dolores Aveiro, habría sido la encargada de ir a buscar a los gemelos para traerlos de vuelta a , a la residencia familiar del jugador del Real Madrid.

Cristiano Ronaldo ya tenía un hijo: Cristiano Jr. El niño nació en julio de 2010, mientras que el jugador mantenía una relación con la modelo Irina Shayk, sin embargo no es ella la madre. Ésta acordó mantener confidencial su identidad, de forma que la tutela de Cristiano Jr (que ahora tiene ya seis años) pertenece exclusivamente al jugador del . A día de hoy, Ronaldo mantiene una relación con Georgina Rodríguez, de 23 años.

CR7 presentó a los gemelos en su cuenta de Twitter.

So happy to be able to hold the two new loves of my life pic.twitter.com/FIY11aWQm9