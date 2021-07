¿Quiénes son los juveniles que serán titulares en Boca ante Banfield?

El Xeneize irá con la Reserva a enfrentar el duelo ante el Taladro luego del escándalo en Brasil: un repaso por el equipo que conduce Seba Battaglia.

Que se postergaba, que no, que el corredor sanitario para los titulares, que no se presentaba... Fue un viernes de súper tensión para Boca, que trató por todos los motivos posibles conseguir que alguien le haga un guiño luego del escándalo en Brasil. Pero la Liga Profesional no pasó el encuentro ante Banfield, el Ministerio de Salud no habilitó a la delegación que viajó a Brasil a jugar y, entonces, los que deberán poner la cara serán los juveniles.

En una decisión por lo menos extraña, la Reserva del Xeneize se enfrentó este viernes ante el Taladro con los mismos futbolistas que tendrán que salir al Florencio Sola. Serán nueve debutantes: todos menos Valentín Barco, que ya hizo su presentación en la primera fecha ante Unión, e Israel Escalante, quien estuvo a préstamo en Independiente de Medellín durante el segundo semestre del 2020.

El emotivo mensaje de Miguel Russo, en nombre del cuerpo técnico de la Primera, para el staff de Reserva que encabeza Sebastián Battaglia y que hoy dirigirá al equipo que enfrentará a Banfield por la Liga. 💙💛💙#VamosLosPibes 🟦🟨🟦 pic.twitter.com/D36Qf1TPRr — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 24, 2021

Agustín Lastra: arquero, categoría 2001. Sufrió una lesión abdominal que lo mantuvo apartado de las canchas durante varios meses y hasta que le hizo perder su lugar en la lista de buena fe para la Copa Libertadores (su lugar pasó a ocuparlo Ramiro García). Volvió a la titularidad en la Reserva en este semestre y forma parte del plantel de Primera desde el ciclo de Gustavo Alfaro.

Eros Mancuso: defensor, categoría '99. A pesar de su edad, todavía no tuvo su presentación en Primera y recién firmó su primer contrato en 2020. Era volante y pasó a jugar de lateral. Durante el último mercado de pases, estuvo cerca de irse a préstamo para sumar minutos.

Balthazar Bernardi: defensor, categoría 2001. Está en el club desde infantiles y empezó a jugar en Reserva durante la Copa de la Liga Profesional, equipo en el que suele ser titular. Todavía no tiene contrato profesional.

Gabriel Aranda: defensor, categoría 2001. Compañero en divisiones inferiores con Bernardi y con Nicolás Valentini, uno de los juveniles que está en la burbuja con el resto del plantel de Primera. Suele ser su suplente en la Reserva, aunque en inferiores rotaban entre los tres. Todavía no tiene contrato profesional.

Valentín Barco: defensor, categoría 2004. El más joven de todos y el único que vistió la camiseta de Boca en Primera. Es una de las grandes promesas del club. Acá, un perfil más completo del Colo.

Gabriel Vega: volante, cateogría 2002. Otra de las grandes proyecciones del Consejo de Fútbol. Suele llevar la '10' en la Reserva y en inferiores se desarrollaba como enganche, aunque ahora lo hace más de interno. Tiene contrato hasta 2025.

Rodrigo Montes: volante, categoría 2000. Juega de volante, pero también de lateral, convirtiéndose así en uno de los pocos carrileros que tiene el club, al menos desde lo formativo. También tiene contrato hasta 2025.

Kevin Duarte: volante, categoría 2001. Está jugando por la lesión de Equi Fernández, quien sufrió un fuerte esguince de tobillo y, a pesar de que pidió infiltrarse, no podrá estar. Juega de '5' clásico, corredor y metedor. No tiene contrato profesional.

Israel Escalante: delantero, categoría '99. Junto a Mancuso, uno de los más experimentados. Está desde 2014 en el club, subió a Reserva en 2019 y firmó su primer contrato profesional hasta 2023 a mediados de 2020 para poder irse a préstamo al DIM, en donde tuvo su debut en Primera. Disputó 13 partidos (11 por la liga colombiana y dos por la Libertadores) y convirtió dos goles (uno ante Deportivo Cali y otro ante Cúcuta) en los seis meses que estuvo cedido. Será su presentación oficial en Boca.

Vicente Taborda: delantero, categoría 2001. Solía jugar de volante, pero en Reserva pasó a jugar unos metros más arriba. Está en el club desde infantiles, subió a la Reserva bajo la conducción de Rolando Schiavi y se convirtió en un importante goleador del equipo de Battaglia. Tiene contrato hasta 2023.

Ezequiel Almirón: delantero, categoría 2002. Subió a Reserva en 2019, con apenas 16 años, pero todavía no tiene contrato profesional. Está en el club desde infantiles y pasó por diferentes puestos hasta que terminó adaptándose como centrodelantero.