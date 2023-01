El cuadro madridista cuenta con buenos especialistas en la plantilla.

El Real Madrid cuenta con grandes especialistas en la plantilla para una hipotética tanda de penaltis. El equipo blanco viene de ganar las dos últimas tandas de penaltis que ha protagonizado en partido oficial: ambas ante el Atlético de Madrid en la final de la Champions de 2016 y la final de la Supercopa de España de 2020.

SIGUE EN DIRECTO EL REAL MADRID VS. VALENCIA DE LA SUPERCOPA DE ESPAÑA 2023

Quiénes serían los lanzadores de penaltis del Real Madrid

Los grandes especialistas madridistas de aquellas tandas, Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos, ya no se encuentran en el equipo madridista. Por ello, repasamos ahora los jugadores más habituados a lanzar desde el punto de penalti en la última temporada y media tras la salida del andaluz.

Karim Benzema

El francés es el lanzador principal. Tras la salida de Sergio Ramos se ha convertido en el especialista del equipo y si está sobre el terreno de juego, lanzará seguro.

Luka Modric

Cuando Benzema ha estado lesionado, el croata ha sido el jugador encargado de lanzar las penas máximas del equipo. El jugador balcánico aún no ha fallado con el equipo madridista.

Rodrygo Goes

El brasileño es el tercero en discordia. No es un titular indiscutible, por lo que no es habitual verle lanzando penaltis, pero tras Benzema y Modric, es el primer jugador en ser elegido para lanzar desde los once metros.

Más lanzadores

En una tanda de penaltis, sería lógico ver también ahí a futbolistas como Eden Hazard, Toni Kroos o David Alaba, todos ellos habituados a lanzar penaltis en algún momento de su carrera. Además, otros como Fede Valverde, Vinicius o Asensio también podrían ser de los escogidos en una tanda.