¿Quién será el relevo de Jean Beausejour en La Roja?

El técnico de la Selección, Reinaldo Rueda, analizó el presente del plantel y afirmó que Angelo Sagal será el reemplazo del zurdo en su proceso.

A poco más de un mes del inicio de las clasificatorias el Mundial de 2022, el técnico de La Roja, el colombiano Reinaldo Rueda, analizó su proceso al mando del combinado nacional y afirmó que para él, Angelo Sagal "es el que más se acerca a ser el relevo de Jean Beausejour", luego de su retiro tras la de 2019.

"Inclusive yo quise que (Sagal) retomara su posición natural, que es lateral izquierdo. Yo proyectaba que iba a ser, si Jean Beausejour no llegaba a la Copa América, el lateral izquierdo de ", dijo en diálogo con Las Ultimas . Y respecto a las críticas que pesan sobre el delantero de Bravos de Juárez -y sobre Junior Fernandes- indicó que "la afición es muy cruel con esos dos muchachos, que se entregan por enteros cuando vienen. Junior Fernandes hace goles en la liga turca, que no es fácil. Angelo Sagal tiene un perfil zurdo, que no es fácil".

Y en la misma línea, agregó: "Pero no ha sido fácil, porque tengo poco tiempo para pasar a Angelo de delantero o volante ofensivo a lateral. Se requieren repeticiones, estabilizar un comportamiento. Angelo empezó como lateral y él por su biotipo, por su potencia, por su pierna izquierda podría ser el que más se podría a acercar a ser el relevo de Beausejour".

Cabe recordar, eso sí, que hace unos días el DT caleño avisó que se ilusiona con un eventual retorno del lateral de Universidad de Chile.

Por otra parte, el entrenador cafetero no ocultó su preocupación por el rodaje de los seleccionados en Europa e hizo una comparación con , rival con el que debutará Chile en el proceso clasificatorio.

"En este momento hay tres jugadores vigentes chilenos en Europa. Isla en , Maripán en Mónaco, Pulgar en . Medel está lesionado. Aránguiz es el de mayor volumen de juego en Europa, pero recién está saliendo de una lesión. Vidal entra, sale. Es un porcentaje muy bajo, por ejemplo, si nos comparamos con Uruguay; Torreira titular en el , Vecino es titular en el Inter, Valverde titular en . El mediocampo de Uruguay es titular cada 72 horas en las ligas importantes de Europa. Nuestro trabajo es clasificar al Mundial de Qatar”, dijo.

Asimismo, su inquietud también se centra es la poca continuidad que tienen los juveniles. "A los jóvenes les cuesta, aparte de sus condiciones, tener vigencia en sus clubes: Valdés no es titular en . Sagal también se cayó. A Ángelo Araos lo vendimos hace uno, dos años, y tampoco juega. Víctor Dávila ahora está jugando. (…) Hoy está la generación de los 31 años, bien, tratando de mantenerse. Si hacemos ciclos de cuatro años, ¿dónde están los jugadores de 27 años? Los del Mundial de Turquía (2013)".

"La generación de los chilenos que tienen 27 años se está perdiendo. Individualmente no es el problema, así es la vida, pero me duele mucho como entrenador y trabajamos para rescatar a los que más podamos", cerró.