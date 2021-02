Quién necesita fútbol, habiendo tópicos

"Simeone solo juega a defender, Guardiola a tener la posesión, Zidane solo vale para aplaudir y Koeman para hacer lo que digan las vacas sagradas..."

No sé si sabes que Simeone sólo juega a defender. Que Guardiola valora más ganar la posesión que los partidos. Bah, y que Zidane sólo vale para aplaudir en la banda. Que Koeman es esclavo de lo que digan las vacas sagradas de su vestuario. Y que Mourinho vive de embarrar las ruedas de prensa y de poner el autobús para salir a la contra.

Igual no has caído en que Bielsa es un perdedor. Como Wenger. O en que el Bayern te arrolla por físico. En que el City no tiene mérito en lo que hace, con semejante presupuesto. Es que ni siquiera el PSG merece piropos, porque con los millones de Qatar cualquiera llegaría a una final de Champions.

Es un clamor que Neymar es un payaso que sólo sabe fingir (y que antepone una fiesta de cumpleaños a cualquier partido importante). Ojo con Mbappé, que es otro niñato y que como jugador no es nadie sin espacios. Y a ver si también se pincha el globo de Haaland, que contra el Augsburgo y el Colonia también meto yo esos goles.

La Premier está sobrevalorada porque luego sus equipos salen a Europa y se los pulen. A Bale sólo le interesa el golf y tiene pinta de que ni habla español. Harry Kane, como todos los ingleses, fuera de su país fracasaría. Benzema no puede ser el delantero del Real Madrid. En Brasil juegan andando. Los argentinos están sobrevalorados. Los africanos buenos son mediocentros defensivos. Los uruguayos muerden.

El artículo sigue a continuación

A Estados Unidos sólo van los que se quieren retirar. Los griegos son todos unos gamberros. Los equipos vascos juegan al patadón. El Calcio es aburrido porque las defensas se cierran. En Turquía, el ambiente es infernal. A Xavi sólo le preocupa el césped. Cristiano Ronaldo sólo mete goles de penalti.

A tu equipo lo que le falta es un Monchi. Piqué está obsesionado con la independencia de Cataluña. A Van Gaal le perdía su mal genio y a Benítez, intentar enseñar a Modric a pegarle con el exterior. Los árbitros son una mafia. Los futbolistas rusos son fríos y los japoneses, muy disciplinados. Los balcánicos fuman en los descansos. Y los holandeses tiene todos un toque de balón extraordinario.

Maradona era el mejor porque le daban más patadas. Ronaldo es un gordo y a Romario se lo cargó la fiesta. Cruyff fue un cobarde por dejar de entrenar tan pronto y Ronaldinho, un sinvergüenza por desperdiciar así su carrera. A Agüero sólo le interesan los videojuegos. Ojalá hubiera tenido la personalidad de Beckenbauer, que era un káiser. O la de Luis Aragonés, que era un sabio.