¿Quién ganará el Balón de Oro en 2026? Un comunicado oficial lo aclarará

La polémica sobre quién ganará el Balón de Oro 2026 ha resurgido tras el título mundial de España, que venció 1-0 a Argentina en la prórroga.

Tras el título, muchos se preguntan quién merece el Balón de Oro 2026, sobre todo después de que Rodri fuera nombrado mejor jugador del torneo.

Algunos defienden a Lionel Messi, capitán de Argentina, por su nivel en el torneo, mientras que otros apuestan por Kylian Mbappé, actual Pichichi y Bota de Oro.

Otros apuntan a los campeones españoles, en especial a Lamine Yamal, joven estrella del Barcelona, y a Fabián Ruiz, campeón del mundo con España y de la Liga de Campeones con el PSG. y la polémica se mantendrá viva hasta que se anuncie el ganador.

El Premio Balón de Oro publicó un comunicado en su web oficial para responder a esta pregunta: «Tras el Mundial, vuelve el mismo rumor: el ganador del Balón de Oro siempre es el campeón del Mundial. ¿Es eso cierto?».

El comunicado añadía: «Aquí estamos. La Copa del Mundo de 2026 ha terminado, ya no hay margen para el error, y los mejores jugadores tuvieron que ser decisivos para llevar a sus equipos hasta el final del torneo. Ese rendimiento, lógicamente, aumenta sus opciones en la próxima edición del Balón de Oro. Pero, ¿es ganar el Mundial imprescindible para lograr el premio individual más prestigioso del fútbol?».

Para comprobarlo, hemos revisado los datos: Bobby Charlton (1966), Paolo Rossi (1982) y Lothar Matthäus (1990) conquistaron ambos trofeos el mismo año. Pero el análisis se vuelve más interesante (y relevante hoy) desde 1995, cuando el Balón de Oro se convirtió en un premio mundial y dejó de ser exclusivo de europeos».

En 1998 Zidane ganó el Mundial en Francia y luego el Balón de Oro. En 2002 Ronaldo repitió la fórmula con Brasil. Dos de dos. En 2006 llegó el tercero de tres con el defensa italiano Fabio Cannavaro. Ahí se acabó la racha».

En 2010 Lionel Messi, del Barcelona, superó a los españoles Andrés Iniesta y Xavi pese a que España ganó el Mundial. En 2014, Cristiano Ronaldo superó a Messi, subcampeón, y al campeón Manuel Neuer. En 2018 Luka Modrić, subcampeón con Croacia, superó a Cristiano Ronaldo y al francés Antoine Griezmann, el primer campeón de ese Mundial en la lista».

Y añadió: «Por lo tanto, el campeón del mundo solo ha conseguido ganar el Balón de Oro en la última Copa del Mundo, en el invierno de 2022. Al ganar con Argentina, Lionel Messi también se alzó con el Balón de Oro de 2023. Con ello, el número de jugadores que han logrado este doble hito asciende a siete».

El comunicado concluía: «Desde 1995, cuatro de los siete lo lograron (57 %). Ganar el Mundial ayuda, pero no garantiza el Balón de Oro; hay que ser el mejor de la temporada, no solo del torneo».